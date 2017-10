Tăriceanu, despre legile Justiției: Factorul politic reprezentat de şeful statului trebuie scos din numirea procurorilor şefi

Tăriceanu, despre legile Justiției. Președintele Senatului a declarat, marți, că factorul politic reprezentat de şeful statului trebuie scos din numirea procurorilor şefi, iar Inspecţia Judiciară trebuie luată de la CSM.

„Dacă ar fi să facem un sumar al principalelor subiecte în dispută: punctul unu – cine va face în viitor numirea procurorilor – eu am susţinut că numirea procurorilor trebuie să fie depolitizată, de aceea am propus ca CSM să fie cel care să facă numirile, evitând factorul politic, care este în prezent preşedintele. Al doilea element important este locul în care va fi situată instituţional şi organizaţional Inspecţia Judiciară. Am văzut ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă şi cred că toate scandalurile din CSM şi de la Inspecţia Judiciară îmi întăresc şi mie convingerea că Inspecţia Judiciară trebuie luată în mod obligatoriu de la CSM, pentru că CSM nu poate să fie în acelaşi timp şi arbitru şi jucător şi va trebui să găsim o soluţie corectă, care să îi dea Inspecţiei Judiciare independenţa de care are absolută nevoie”, a susţinut Tăriceanu.

El a menționat că, pentru ALDE, legile Justiţiei sunt cel mai important obiectiv politic şi parlamentar din această sesiune.

„Pentru noi, pentru ALDE şi pentru mine, ca preşedinte al Senatului, în această sesiune parlamentară, cel mai important obiectiv politic şi parlamentar este trecerea acestui pachet de legi prin Parlament. Cel mai probabil mâine vom avea o discuţie la care va fi invitat şi ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, pe care îl vom ruga să ne prezinte calendarul aferent procedurilor de promovare a iniţiativei referitoare la legile Justiţiei, evident, prin Guvern. În cazul în care acest calendar va fi unul cu o lungime prea mare, care să ne facă să depăşim sfârşitul anului, atunci cu cea mai mare probabilitate proiectul de lege cu pachetul de reformă a Justiţiei va fi asumat de coaliţia majoritară şi depus în Parlament”, a spus Tăriceanu, la Senat.