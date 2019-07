Tăriceanu, nemulțumit de negocierile de la Bruxelles: ”Oamenii văd o imensă bătaie pe ciolan; tocmeli de funcții, mai ceva ca la piață”

”Mai-marii Uniunii Europene dau un semnal foarte prost către cetățenii statelor membre prin aceste tocmeli de funcții, mai ceva ca la piață, care au loc la Bruxelles. Și nici măcar cu succes. Oamenii văd o imensă bătaie pe ciolan, o mobilizare și un consum de energie cum nu au văzut, spre exemplu, la dezbateri despre ceea ce e cu adevărat de făcut pentru rezolvarea marilor probleme comunitare”, a scris Tăriceanu.

El s-a referit în special la o discuție între Frans Timmermans, candidatul socialiștilor pentru șefia Uniunii Europene, și premierul bulgar Boiko Borisov, discuție care a avut loc duminică și care a fost transmisă pe contul de Facebook al lui Borisov.

”Am văzut, astfel, cum se târguiesc principiile: te susținem la șefia Comisiei Europene dacă ne bagi în Schengen, ne ridici MCV-ul, ne faci hub regional de gaze șamd zice bulgarul. Iar olandezul râde fericit și aprobă, ușor îngrijorat, totuși, că se înregistrează”, comentează Tăriceanu.

Pe de altă parte, Tăriceanu spune că Borisov este de apreciat pentru că se zbate pentru țara sa. ”Al nostru președinte e mult mai dur și mai intransigent: nimic despre Schengen, MCV ori Moldova, dar a reușit, bătând cu pumnul în masă și negociind agresiv, să obțină pentru sine dreptul de a fi de acord imediat cu orice decizie iau cei mari la Bruxelles”, a conchis Tăriceanu.

Negocieri complicate la Bruxelles

Boiko Borisov și Frans Timmermans au avut duminică o discuție legată de viitorul președinte al Comisiei Europene, discuții în care Borisov a prezentat condițiile pentru o eventuală susținere a olandezului de către Bulgaria, transmite Digi24.ro

Boiko Borisov: Ştiţi ce este important pentru noi: MCV-ul, Schengen. Dar pentru mine compromisul este important. PSE este un partid de sistem ca și PPE. În acest caz nu este important cine va fi deasupra și cine dedesubt. Vorbind cinstit, Weber are o experiență mai mare în Parlament, iar tu – în Comisie, ca vicepreședinte. Am vorbit cu Pedro (premierul Spaniei, n.r.) cu Emmanuel (Macron, n.r.), (Mark, n.r.) Rute, Angela (Merkel, n.r.) și cu alți colegi și am ajuns la concluzia că este mult mai bine să venim cu o soluţie decât să rămânem inflexibili.

Frans Timmermans: Da, sunt de acord. Cred că întotdeauna am lucrat foarte bine împreună. Întotdeauna am fost direct şi sincer cu voi şi întotdeauna mi-am exprimat admiraţia pentru ceea ce faceţi în lupta împotriva crimei organizate în ţara dumneavoastră. Am avut multe discuţii sincere despre asta. Aceasta este baza pe care apreciez prietenia noastră. Nu cred că ar trebui să înregistrăm toate astea.

Citește și:UPDATE| Surpriză în disputa privind șefia Comisiei Europene. Postul ar putea reveni Germaniei

Citește mai multe despre Călin Popescu Tăriceanu, ALDE și Comisia Europeana pe Libertatea.