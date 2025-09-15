Proiectul de hotărâre, care va fi supus votului în ședința de miercuri, 18 septembrie, prevede creșteri substanțiale ale costurilor comparativ cu tarifele din 2017. Pentru vehiculele sub 5 tone, tariful de ridicare ar urma să crească cu 50%, de la 200 la 300 de lei. În cazul vehiculelor peste 5 tone, majorarea ar fi de 66%, ajungând la 450 de lei.

Cea mai mare creștere se observă la tariful de transport. Pentru mașinile de până la 5 tone, acesta ar urma să se tripleze, ajungând la 450 de lei. Vehiculele mai grele de 5 tone vor fi afectate de o majorare de 170%, tariful ajungând la 540 de lei.

Și tarifele de depozitare sunt vizate de această propunere. În primele 24 de ore, costul ar urma să crească cu 66%, ajungând la 250 de lei. După acest interval, tariful zilnic propus este de 80 de lei, în creștere de la 50 de lei.

Noile prețuri au fost calculate pe baza cheltuielilor curente pentru funcționarea serviciului și a ratei de inflație. Implementarea acestor măsuri, în cazul aprobării, va fi responsabilitatea Direcției Generale de Poliție Locală.