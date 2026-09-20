Țările din Caraibe plănuiesc să ceară Marii Britanii „mii de miliarde” drept compensație pentru 300 de ani de sclavie

Marea Britanie ar putea înfrunta un proces internațional pentru despăgubiri cerute de țările din Caraibe, în contextul moștenirii istorice a comerțului transatlantic cu sclavi, descris recent de ONU drept „cea mai gravă crimă împotriva umanității”. Subiectul urmează să fie dezbătut la summitul Commonwealth-ului din noiembrie, care va avea loc în Antigua, eveniment la care va participa și Regele Charles al III-lea, relatează Daily Mail.

Țările din Caraibe cer despăgubiri istorice

Grupul Comunității Caraibelor (CARICOM), format din 15 state membre precum Jamaica, Barbados și Trinidad și Tobago, a cerut despăgubiri de trilioane de dolari pentru prejudiciile cauzate de sclavie. „Ne pregătim să includem reparațiile pe ordinea de zi a celei de-a 28-a reuniuni a șefilor de guvern din Commonwealth”, a confirmat CARICOM săptămâna trecută.

Marea Britanie, care a abolit sclavia în 1834 în cea mai mare parte a imperiului său, a respins de-a lungul anilor cererile de despăgubiri. Un purtător de cuvânt al Downing Street a declarat: „Comerțul transatlantic cu sclavi a fost abominabil. Recunoaștem pe deplin puterea sentimentelor. Poziția Regatului Unit este clară – nu plătim și nu vom plăti despăgubiri. Regatul Unit se angajează să continue dialogul cu toți partenerii noștri pe tema moștenirii trecutului.”

Barbados ia în considerare acțiuni legale

Mia Mottley, prim-ministrul Barbadosului, a anunțat că a format un „comitet tehnic” care va colecta dovezi economice ale prejudiciilor suferite de țara sa din cauza sclaviei. Aceste dovezi ar putea fi folosite pentru a susține un proces împotriva Marii Britanii la Curtea Internațională de Justiție.

„Nu dorim să falimentăm pe nimeni, dar dorim dreptate”, a declarat Mottley, subliniind că despăgubirile pot fi plătite treptat, similar cu modul în care guvernul britanic a despăgubit proprietarii de sclavi după abolirea sclaviei. Ea a criticat dublul standard al Occidentului „alb”, care refuză despăgubirile, dar pretinde superioritate morală: „Cei care vor să predice moralitatea și cei care vor să ne vorbească despre buna guvernare... comit o batjocură.”

Convenția ONU și posibilitatea unui proces

Conform Convenției ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, statele membre sunt obligate să acorde despăgubiri pentru cazurile de discriminare rasială, inclusiv pentru consecințele nedreptăților istorice. Comitetul ONU pentru Eliminarea Discriminării Rasiale a sugerat în 2026 că această convenție ar putea acoperi și reparațiile legate de sclavie.

Un stat membru al ONU ar putea invoca încălcarea acestui tratat de către Marea Britanie și să deschidă un proces internațional. De asemenea, ONU a recomandat măsuri de recunoaștere a contribuției afrodescendenților, precum construirea unor statui sau includerea istoriei sclaviei în programele școlare.

Forme alternative de despăgubiri

Activiștii și oficialii CARICOM propun ca despăgubirile să nu fie limitate la plăți directe, ci să includă ajutor pentru dezvoltare, investiții în educație sau sprijin pentru sisteme de sănătate. „Este timpul ca istoria să fie recunoscută și reparată”, a declarat un purtător de cuvânt al CARICOM.