Tatăl fetei paralizate, adusă în scaunul cu rotile la tribunal: ”Așa ne face nouă, ăstora de jos, justiția dreptate. Am ajuns să nu mai am speranțe”

”Reacția a fost zero. Niciun fel de reacție. Fata am dus-o pentru că sunt prea multe amânări, se urmărește prescrierea și mai este cam un an. Mai sunt și alte forme de apel și dacă dânsul se consideră nevinovat caută pe orice cale să scape basma curată. Am vrut să vadă și instanța în ce hal a adus un copil de clasa a IX-a. Îmi pare rău că am adus-o că nu a avut niciun efect. Doamna judecătoarea i-a admis să mai aducă o dată martori, expertiză. Asta este justiția. Așa ne face nouă, ăstora de jos, justiția dreptate”, a spus Fănică Olariu, în emisiunea Adriana Nedelea LA FIX.

Fiica adoptivă a lui Fănică Olariu a fost lovită, în 2015, de mașina condusă de către Eugen Sandu, comisarul Gărzii de Mediu Iași, accidentul având loc pe trecerea de pietoni. Ana Maria Tănasă a rămas paralizată, putând să-și miște doar ochii.

Procesul trenează, Eugen Sandu fiind trimis în judecată abia în decembrie 2018. Fănică Olariu susține că Sandu a contribuit cu sume infime la tratamentul fetei și doar la insistențele sale pentru deplasările la o clinică de recuperare neuromotorie din București. ”Ne-am umilit și am cerut pentru că nu puteam pleca fără bani acolo. Toată lumea știe ce se întâmplă în spitale și am spus ”ce facem cu copilul ăsta, îl lăsăm să moară?”. Își bătea joc de noi cu 200-300 de lei, la început. După asta nu a mai dat niciun telefon”, a spus bărbatul.

Casa de sănătate plătește un kinetoterapeut doar pentru 90 de zile pe an, câte o oră pe zi, iar familia a trebuit să achite costul angajării unui alt kinetoterapeut, în condițiile în care Ana Maria are nevoie zilnică de tratament de recuperare.

În weekend îi fac și eu ce trebuie cum pot ca să o ajut, nu pot să las să se atrofieze articulațiile și încheieturile. Noi credem că ne înțelege. Doar din ochi. Când este afirmativ închide ochii. Când este ceva negativ, nu-i închide. În rest, nu vorbește, nu poate mânca, îi dăm noi mâncare”. Fănică Olariu, tatăl Anei Maria:

Tatăl Anei a precizat că fata are șanse să-și revină, deși nu se știe în ce măsură. În schimb, Fănică Olariu nu mai crede că va găsi dreptatea în justiție.

”Am ajuns să nu mai am speranțe. După ce am văzut la ultimul termen, corupția este prea mare la noi. Avem încredere doar în Dumnezeu, atât. În rest, nu mai avem nicio încredere”, a conchis bărbatul.

