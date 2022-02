Tatăl lui Alexandru i-a dat o nouă șansă la viață: a venit din Germania să îi doneze un rinichi. „Mă temeam să nu-mi găsească un defect, să nu pot dona”

Alexandru, 17 ani, se află în evidențele Spitalului „Dr. C.I. Parhon” din Iași cu probleme renale încă din urmă cu patru ani. În ultimele cinci luni, situația s-a agravat și a trebuit să facă de trei ori pe săptămână dializă. Singurul loc din Moldova unde se poate face această procedură pentru tinerii sub 18 ani este la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași.

Pentru asta, de la locuința din Botoșani făcea drumul spre Iași, circa 150 de kilometri, două ore jumătate dus, încă atât la întoarcere. Pleca dimineața la ora 4:30, fie cu ambulanța, fie cu tatăl său cu mașina, întorcându-se în jurul orei 14.00.

Tatăl băiatului a venit din Germania să doneze un rinichi

„În primele zile de dializă a fost foarte greu, veneam mereu obosit, aveam o stare de somnolență, dar pe parcurs a fost mai ok, trupul s-a obișnuit. În continuare cred că o să fie bine, nu o să mai stau în spital. Acum mă simt mai bine, de fapt bine e mult spus, dar sufletește mă simt foarte bine. Am vorbit cu mama, e bucuroasă și mă așteaptă să ajung acasă împreună cu tata”, a spus Alexandru, la o zi după operația de transplant de rinichi.

Bogdan Nuțu, tatăl.

După ce starea băiatului s-a agravat și a trebuit să treacă pe dializă, medicii le-au recomandat părinților să vină să testeze ei întâi, pentru a vedea dacă sunt compatibili pentru un transplant de rinichi. Mama avea la rândul ei probleme de sănătate, iar tatăl lucra în Germania. Fiind vară, s-a întors acasă, a făcut toate testele de compatibilitate și medicii i-au spus că este eligibil pentru a fi donator.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am văzut că sunt sănătos și pot să donez, asta mă preocupa, că poate îmi găsește ceva, orice, un defect, să nu pot. Dar mi-au spus nu doar că sunt compatibil, ci și că sunt perfect sănătos și am putut dona. Am venit în august din Germania, am lucrat acolo șapte ani. Într-o lună-două după analize am putut să facem operația”, a spus Bogdan Nuțu, tatăl băiatului.

„La copii, după transplant, parcă le-ai turnat apă la rădăcină, încep să crească”

Transplantul a avut loc marți, 1 februarie, operația durând circa 5 ore: exact cât un drum dus-întors pentru Alexandru de la Botoșani la Iași, pentru dializă. Dr. Corneliu Moroșanu, medicul chirurg care a realizat intervenția, spune că aceasta îi va schimba fundamental viața tânărului. La scurt timp după finalizarea intervenției, funcția renală a lui Alexandru a revenit la normal, iar toate analize au arătat că rinichiul a fost asimilat fără nicio problemă.

„Este un copil de 17 ani care avea o dezvoltare staturo-ponderală la nivelul unui copil de 10 ani, are 40 de kilograme. De acum sperăm că va avea o viață cât se poate de normală și, pe lângă asta, sperăm că va crește față de dimensiunile pe care le are acum. Marea particularitate a transplantului la copii este că îi ajută la dezvoltare, după transplant parcă le-ai turnat apă la rădăcină, încep să crească. Multe lucruri se vor schimb în viața sa”, a declarat dr. Corneliu Moroșanu.

Va urma tratament cu medicamente toată viața

Alexandru alături de tatăl său vor mai rămâne internați o perioadă de timp, pentru a se vedea cum evoluează starea de sănătate. Tatăl va pleca primul acasă, iar faptul că a donat nu îi va schimba cu nimic viața sa de zi cu zi. Nu va avea restricții alimentare suplimentare și nu va trebui să-și facă alte controale medicale decât cele standard pentru un adult de peste 40 de ani.

„Pacientul va veni la controale regulate, la început mai frecvente, apoi la o lună sau două luni. Va urma tratament imunosupresor pentru tot restul vieții, dar din fericire poate să continue școala, să meargă la facultate, nu trebuie să mai facă naveta la spital pentru dializă. Va rămâne 10-14 zile după intervenție la spital, iar în această perioadă tânărul pacient va trebui să învețe medicamentele pe care la va lua pentru tot restul vieții, discutăm și despre potențialele efecte adverse, iar ulterior dacă apar probleme ne va putea contacta”, a declarat conf.dr. Ionuț Nistor, purtător de cuvânt al unității medicale.

Acesta este cel de-al patrulea transplant de rinichi care a fost realizat anul acesta la Spitalul „Dr. C.I. Parhon” din Iași.

