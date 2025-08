Un nivel de detaliu greu de reprodus chiar și azi

Femeia avea în jur de 50 de ani la momentul morții și făcea parte din cultura Pazyryk, un popor nomad călare care străbătea vastele întinderi dintre China și Europa.

Designurile tatuajelor includ leoparzi, tigri, cerbi, un cocoș și chiar creaturi mitologice cu aspect de grifoni, combinații între lei și vulturi. Deși acestea nu mai erau vizibile cu ochiul liber, fiind șterse de trecerea timpului, ele au fost reconstituite cu ajutorul scanărilor de înaltă rezoluție realizate la Muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg.

Asemeni ei, tatuaje au fost găsite și pe trupul mumificat al Prințesei Ukok, cunoscută și ca „Prințesa Siberiană a Gheții” sau „Prințesa Altai”, o mumie a unei femei din cultura Pazyryk, descoperită în 1993 pe platoul Ukok.

Trupul prințesei Ukok avea, și el, mai multe tatuaje pe corp, inclusiv un cerb cu cioc de grifon și coarne de Capricorn. Foto: The archaeologist

„Aceste imagini m-au făcut să simt că suntem mai aproape de oamenii care au creat această artă. Parcă au prins viață”, a declarat pentru BBC News dr. Gino Caspari, cercetător principal din cadrul Institutului Max Planck de Geoantropologie și al Universității din Berna.

Grifoni, cerbi și un cocoș tatuat pe degetul mare

Pe antebrațul drept, femeia avea tatuate scene complexe cu lei, tigri și cerbi, toate înfățișate într-o compoziție de luptă specifică artei pazyrykiene. Pe brațul stâng, o creatură fantastică, cu trup de leu și cap și aripi de vultur, un grifon, părea să se lupte cu un cerb.

Și pe mâna prințesei Ukok au fost găsite tatuaje marcate pe degete. Foto: The Archeologist

Un detaliu neobișnuit este cocoșul tatuat pe degetul mare. Potrivit cercetătorilor, acesta are un stil „intrigant și unic”, iar execuția precisă și uniformă a liniilor sugerează folosirea unor instrumente sofisticate pentru acea vreme.

Instrumente de tatuare pierdute în timp

Studiul publicat recent arată că unele linii au fost realizate cu un instrument multipunct, iar altele cu un ac simplu. Cercetătorii pot chiar identifica locurile unde tatuatorul antic a întrerupt lucrul și a continuat ulterior, detalii care oferă o imagine clară asupra procesului.

Așa-numitele „mumii de gheață” din munții Altai din Siberia erau adesea închise în morminte de gheață care păstrau pielea. Foto: The Sun

„Multe culturi au folosit în mod tradițional mănunchiuri de spini sau țepi de plante pentru tatuare”, a explicat Aaron Deter-Wolf, arheolog din Tennessee și expert în tatuaje antice, pentru Live Science. El susține că unealta multipunct ar fi fost probabil un buchet de țepi legați cu ață sau tendoane animale.

Din păcate, fiind confecționate din materiale naturale biodegradabile, uneltele originale nu au supraviețuit până în prezent.

O dovadă a rafinamentului artistic din preistorie

„Această descoperire subliniază cât de sofisticați erau acești oameni în ceea ce privește arta, simbolistica și tehnicile de lucru”, a spus dr. Caspari.

Datorită condițiilor de conservare unice din munții Altai, unde unele morminte erau înghețate complet, pielea mumiei s-a păstrat suficient de bine pentru ca aceste tatuaje să poată fi detectate și reconstituite, chiar dacă nu mai erau vizibile cu ochiul liber.

