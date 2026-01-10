Noua măsură a generat nemulțumiri în rândul localnicilor, iar cuantumul taxei a provocat confuzie.

25 de lei pe an, taxă pentru îngrijirea maidanezilor din Corbeanca

Primăria Corbeanca a anunțat că taxa, care va fi de 25 de lei pe an pentru fiecare gospodărie, are ca scop acoperirea costurilor ridicate pentru capturarea și îngrijirea câinilor maidanezi.

„Taxa asta e de 25 de lei pe an, pe gospodărie. Undeva sub 2 lei pe lună, ca să zic așa. (…) Sunt vreo 6.000 de gospodării, înseamnă 150.000 de lei pe an”, a explicat edilul localității, Ștefan-Adrian Apăteanu.

Mulți locuitori din Corbeanca sunt de părere că măsura introducerii taxei pe maidanezi este nedreaptă, mai ales cei care au deja animale de companie bine îngrijite.

„Nu mi se pare ceva corect! Că am câinele meu, e câinele meu. Ce treabă am eu cu câinii de pe stradă? Că îi ia, îi crotaliază și le dă noaptea drumul pe stradă. De ce să plătesc eu pentru câinele ăla?”, spune un locuitor.

Primarul din Corbeanca a redus taxa de la 50 la 25 de lei

Inițial, taxa propusă pentru îngrijirea maidanezilor era de 50 de lei de persoană, însă primarul USR Ștefan Apăteanu a anunțat că suma votată de Consiliul Local este, de fapt, de 25 de lei pe an pentru fiecare gospodărie.

Edilul din Corbeanca a explicat că problema câinilor fără stăpân este accentuată de numărul mare al spațiilor deschise din comună, ceea ce îngreunează capturarea acestora.

„Oamenii ăștia pe care trebuie să-i angajăm să facă capturare, că aici e problema: fiind spații deschise, ei aleargă. Nu poți să faci capturare cu un singur om. Și nu poți să o faci cu laț. Trebuie tranchilizante. Iar aici intrăm pe un alt segment de costuri. Și asta înseamnă bani”, a mai spus Apăteanu.

Primăria Corbeanca estimează că, dacă nivelul de colectare a taxelor locale se va menține la 70%, cum s-a întâmplat în 2025, va putea aduna aproximativ 100.000 de lei din această taxă în 2026. Banii vor fi cheltuiți pentru îngrijirea câinilor fără stăpân din localitate.