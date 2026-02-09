Ian (Anghel Bogdan Georgian) a dezvăluit în exclusivitate pentru Libertatea că nu s-a înțeles deloc cu Nicolae Lupșor, în timp ce Bettyshor a spus la „Desafio club”, un podcast difuzată pe YouTube, care îi are ca moderatori pe Bogdan Drăcea și Mădălin Cîrje că i-a dat block fostului concurent din show-ul de la PRO TV.

Doctorul Cezar Amititeloaie nu are subiecte comune de discuție cu Niolae Lupșor

Acum, a venit și rândul doctorului Cezar Amititeloaie să-l aducă în discuție pe Nicolae Lupșor. Într-un dialog pe care l-a avut cu Libertatea, medicul a precizat că nu are subiecte comune de discuție cu fostul concurent de la „Desafio: Aventura”, dar că ar putea să stea cu el de vorbă, dacă acesta îl va căuta.

„Da, evident. Că n-aș mai vrea… Subiecte în comun nu prea aș avea cu Nicolae Lupșor. Dar, dacă ar veni la mine să avem o discuție sau așa, aș fi tot timpul cu brațele deschise, dar nu aș iniția sau nu aș simți nevoia neapărat, dar aș fi deschis. Deci nu am rămas cu un conflict, să zicem, de genul ăsta. Dar pe prietenie am rămas cu Dumbo. Și m-am înțeles foarte bine și cu Babasha, doar că el a stat mai puțin”, a spus doctorul Cezar Amititeloaie în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat cum a fost pentru el experiența de la „Desafio: Aventura”, medicul a precizat că totul a fost foarte intens și parcă încă îl aude pe Daniel Pavel cum le strigă să pornească în jocuri.

„A fost foarte intensă și a fost cea mai tare experiență condensată într-un timp atât de lung… Atât de multe emoții zi de zi… Adică agonie și extaz, adrenalină… Parcă și acum îl aud în cap pe «Domnul Dan»: «3, 2, 1, start»! Chestia asta, să o ai zi de zi… se acumulează în corp foarte multă adrenalină, e foarte multă oboseală, e un stres… Adică sunt atâtea multe jocuri foarte interesante și astea te pun într-o postură în care eu nu am fost niciodată până acum.

Eu am manifestat chestia asta, mi-am dorit, încă de acum trei ani m-am gândit așa că aș vrea să ajung la o emisiune de genul ăsta. Și iată că s-a întâmplat! Meseria m-a ajutat să înțeleg mai bine lucrurile și să am mai multă încredere. Deci acolo nu m-am simțit în pericol niciodată, chiar dacă unii se mai fereau de țânțari, de știu eu ce… Să zic așa, eu am fost mai stăpân pe chestiile astea, nu mi-a fost frică să mănânc toate lucrurile pe acolo”, a mai spus doctorul Cezar Amititeloaie în exclusivitate pentru Libertatea.

Cum interacționează concurenții de la „Desafio: Aventura” cu sătenii din Thailanda

Ținând cont că a petrecut și ceva timp în satul pescăresc, am vrut să aflăm de la doctorul Cezar Amititeloaie cum a fost interacțiunea cu persoanele din Thailanda.

„A fost ok, pentru că eu am călătorit în viața asta destul de mult și am fost și în Asia, am fost și în America, am fost peste tot. Cumva eu mă adaptez ușor să comunic cu oamenii și cred eu că am fost puțin mai înțelegător cu ei față de unii dintre colegi. Unii dintre colegi erau, mai ales cu cei de la satul pescăresc, despre ei vorbesc aici, că ne puneau la treabă, că trebuia să facem chestii… Și unii colegi mai vociferau, să zicem așa. Băi, oamenii ăștia sunt…”, a încheiat concurentul de la „Desafio: Aventura”, show difuzat de PRO TV.

