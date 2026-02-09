Mark Gurman, una dintre cele mai de încredere surse atunci când vine vorba de Apple, a confirmat că modelul iPhone 17e, „care va fi lansat iminent”, va avea același preț ca și predecesorul său, iPhone 16e.

Îmbunătățiri față de iPhone 16e

Noul model 17e va beneficia de mai multe îmbunătățiri, inclusiv încărcare MagSafe și chip-ul A19, utilizat și pe iPhone 17.

De asemenea, Gurman a scris că iPhone 17e va include cele mai recente cipuri de comunicații și wireless dezvoltate intern de Apple.

De această dată vom avea parte de o cameră foto mai ofertantă

iPhone 16e a fost destul de limitat din punct de vedere al camerelor, mai ales în comparație cu modelul iPhone 17 lansat ulterior. Cu toate acestea, versiunea iPhone 17e, la același preț de 599 dolari, vine cu îmbunătățiri importante și va concura direct cu Pixel 10a de la Google.

Potrivit aceluiași Gurman, Apple intenționează să atragă piețele emergente și segmentul enterprise cu acest model.

În ciuda competiției mai dure pe piețele internaționale, vânzările iPhone au crescut semnificativ în China, iar Apple estimează o cerere puternică pentru iPhone-uri în Asia, în special în China și India, conform sursei citate.

