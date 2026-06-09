O nouă taxă europeană de 3 euro pentru coletele sub 150 de euro

Noile măsuri vizează coletele cu valoare de până la 150 de euro și fac parte dintr-un plan mai amplu al Uniunii Europene de a reduce avantajele comercianților din afara blocului comunitar și de a întări controlul asupra importurilor de mică valoare.

Începând cu 1 iulie 2026, Uniunea Europeană elimină scutirea de taxe vamale pentru coletele cu valoare de până la 150 de euro expediate din țări terțe și introduce un regim tranzitoriu.

Noua taxă va fi de 3 euro pentru fiecare categorie distinctă de produs din colet.

Potrivit Georgianei Iancu, liderul departamentului Taxe indirecte din cadrul EY România, taxa nu se va aplica o singură dată pentru întregul colet.

„Dacă într-un colet avem 10 tricouri identice, vom aplica un tarif vamal de 3 euro pentru toate. Dar dacă în același colet vom avea tricouri, jachete din lână și anumite gadgeturi, vorbim de 3 categorii de articole, astfel tariful vamal se va multiplica de 3 ori.”, a explicat Georgiana Iancu, potrivit Observator News.

Astfel, consumatorii care comandă produse din categorii diferite vor suporta costuri suplimentare mai mari decât cei care cumpără mai multe produse identice.

Taxa europeană se adaugă celei de 25 de lei aplicate în România

Noua taxă europeană vine peste taxa logistică de 25 de lei introdusă în România la 1 ianuarie 2026 pentru fiecare colet extracomunitar cu valoare declarată sub 150 de euro.

ANAF a strâns aproape 167 de milioane de lei în primele trei luni ale lui 2026, aplicând taxa de 25 de lei pe toate coletele sub 150 de euro provenite din afara UE.

„Pentru coletele extracomunitare livrate în România după 1 iulie 2026, s-ar putea considera ca taxa logistică de 25 de lei și taxa vamală temporară de 3 euro pot opera cumulativ, deoarece au natură juridică diferită și urmăresc finalități distincte.”, explică experții EY România.

În practică, cele două taxe se pot cumula.

Concret, dacă într-un colet sunt mai multe produse din diverse categorii, de exemplu haine și produse electronice, taxa de 3 euro se va aplica pentru fiecare categorie în parte. La asta se adaugă taxa impusă de România pe coletele de sub 150 de euro, de 25 de lei. Astfel, pentru acest colet vom plăti taxe de 11 euro, adică 55 de lei.

Specialiștii EY arată că pentru un colet cu un singur tip de produs se vor aplica taxa logistică de 25 de lei și taxa vamală europeană de 3 euro. Dacă în colet există mai multe categorii tarifare, componenta vamală crește proporțional.

„Relevant este că această taxă nu se aplică o singură dată per colet, ci per categorie distinctă de produs identificată prin subîncadrarea tarifară. Astfel, reluând exemplul utilizat în comunicatul Consiliului UE, dacă un colet conține o bluză din mătase și două bluze din lână, pachetul include două categorii tarifare diferite, iar taxa datorată ajunge la 6 euro, nu la 3 euro”, au adăugat experții EY România, într-un comunicat remis redacției Libertatea.

De ce introduce Uniunea Europeană această taxă

Autoritățile europene susțin că măsura este necesară pentru reducerea distorsiunilor concurențiale create de importurile foarte ieftine din afara Uniunii Europene și pentru combaterea fenomenelor de subevaluare și fraudă.

Potrivit Comisiei Europene, în anul 2024 au intrat pe piața UE aproximativ 4,6 miliarde de colete de mică valoare, echivalentul a circa 12 milioane de trimiteri zilnic, dublu față de anul precedent.

Bruxelles-ul consideră că actualul sistem favorizează comercianții din afara Uniunii și pune presiune pe mecanismele de control vamal.

„Rezultatul este că bunurile importate din afara UE cu valoare sub 150 EUR nu mai beneficiază, în realitate, de avantajul pe care îl oferea vechiul prag de minimis. Fie se aplică tariful fix de 3 EUR, în situațiile acoperite de regimul tranzitoriu european, fie intervin taxele vamale standard. Din perspectiva pieței, mesajul este limpede: era coletelor mici tratate aproape ca importuri „fără costuri vamale” se apropie de final.”, subliniază experții EY România.

Produsele de pe Temu, Shein și AliExpress sunt deja afectate de costurile de transport

În paralel cu noile taxe, marile platforme chineze se confruntă cu o creștere puternică a costurilor logistice.

Potrivit Fashion Network, exporturile chinezești de comerț electronic low-cost au scăzut cu 10,9% în aprilie, până la 9,81 miliarde de dolari, marcând a cincea lună consecutivă de declin față de aceeași perioadă a anului trecut.

Tensiunile din Orientul Mijlociu și scumpirea combustibilului pentru avioane au dus la majorarea costurilor de transport, iar unele companii au început deja să transfere aceste costuri către consumatori.

Diana Qiao, comerciantă pe platforma Temu din Shenzhen, spune că a fost nevoită să crească prețurile produselor. „Am fost nevoită să majorez prețurile cu aproximativ 2 dolari per articol, după ce costul de transport pe produs a crescut în medie cu 1 dolar.”, a precizat aceasta.

Potrivit acesteia, costurile suplimentare sunt suportate în cele din urmă de cumpărători.

„Dacă costurile rămân foarte mari sau chiar cresc în continuare, companiile ar putea trece la alte moduri de transport sau ar putea reține o parte din transporturile lor”, a declarat Martin Habisreitinger, directorul operațional al diviziei de transport aerian de mărfuri la Hellmann Worldwide Logistics.

Comerțul online ieftin intră într-o nouă etapă

Analiștii consideră că perioada de expansiune accelerată a platformelor precum Temu, Shein și AliExpress începe să se apropie de final.

Pe lângă noile taxe și costurile logistice tot mai mari, companiile sunt obligate să își adapteze modelele de afaceri.

Tot mai multe firme aleg să transporte mărfurile în cantități mari către depozite din Europa și Statele Unite, de unde comenzile sunt livrate ulterior clienților, în loc să expedieze fiecare colet direct din China.

În acest context, Shein și-a extins recent infrastructura logistică europeană prin inaugurarea unui nou depozit în apropiere de Birmingham, în Marea Britanie.

Pentru consumatorii români, efectul imediat va fi însă unul simplu: comenzile de mică valoare din afara Uniunii Europene vor deveni mai scumpe, iar diferența de preț care a făcut populare platformele asiatice ar putea începe să se reducă semnificativ.

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