Ce prevede noul regulament?

Primarul general Ciprian Ciucu a lansat spre dezbatere publică un regulament unic pentru camioane și utilaje grele. Potrivit acestuia, vor fi extinse restricțiile de tonaj la nivelul întregului oraș, inclusiv în Zona B, care până acum nu avea niciun fel de limitări. În plus, taxele pentru autorizații vor fi ajustate pentru a încuraja transportatorii să evite rutele centrale.

„Pentru centrul orașului (Zona A), transportatorii vor plăti în continuare 363 de lei/zi sau 3.147 de lei/lună pentru vehiculele cu masa totală maximă între 5 tone și 7,5 tone, inclusiv. Taxele pentru Zona B vor fi de 90 de lei/zi sau 710 lei/lună, mai mici decât cele actuale (100 de lei/zi, 787 de lei/lună). Amenzile pentru circulația fără autorizație vor crește la 5.000-10.000 de lei, față de 4.000-5.000 de lei în prezent”, a explicat Ciucu.

Restricții orare eliminate

O altă noutate este eliminarea restricțiilor orare pentru vehiculele de peste 5 tone. Acestea vor putea circula pe întreg teritoriul Bucureștiului fără limitări de timp, cu condiția să dețină autorizația necesară.

Controale intensificate

Poliția Locală București a intensificat verificările în trafic. De la începutul anului 2026, au fost inspectate 4.000 de camioane, dintre care 800 au fost sancționate pentru circulație ilegală. Amenzile totale emise depășesc 3,6 milioane de lei, ceea ce indică că unul din cinci camioane circula fără autorizație.

Regulamentul va fi supus votului consilierilor generali după încheierea dezbaterilor publice. Între timp, propunerile pot fi consultate detaliat pe pagina oficială de Facebook a primarului Ciprian Ciucu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe Radu Tudor îl vedem seară de seară la Antena 3, dar puțini știu detalii din viața lui personală! Despre familie vorbește foarte rar și mulți au rămas surprinși să afle cine este, de fapt, soția jurnalistului. Ocupă o funcție importantă în stat
Viva.ro
Pe Radu Tudor îl vedem seară de seară la Antena 3, dar puțini știu detalii din viața lui personală! Despre familie vorbește foarte rar și mulți au rămas surprinși să afle cine este, de fapt, soția jurnalistului. Ocupă o funcție importantă în stat
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Unica.ro
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Aryna Sabalenka, ședință foto pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
GSP.RO
Aryna Sabalenka, ședință foto pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
121 de amante, un miliard de euro și o bătaie în care soția i-a scos doi dinți! Povestea mai puțin știută a lui Tiger Woods
GSP.RO
121 de amante, un miliard de euro și o bătaie în care soția i-a scos doi dinți! Povestea mai puțin știută a lui Tiger Woods
Parteneri
Cătălin Măruță nu face ”victime” pentru prima oară. Acum 20 de ani, a „dat afară” de la PRO o vedetă de prim calibru. Ce salariu va avea la Antena și cum a reacționat Mircea Badea
Libertateapentrufemei.ro
Cătălin Măruță nu face ”victime” pentru prima oară. Acum 20 de ani, a „dat afară” de la PRO o vedetă de prim calibru. Ce salariu va avea la Antena și cum a reacționat Mircea Badea
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
„Ne-au dat afară din hotel”. O familie de români, evacuată dintr-un hotel de 4 stele în timpul vacanței în Bulgaria: „Am plecat cu copiii noaptea”
Adevarul.ro
„Ne-au dat afară din hotel”. O familie de români, evacuată dintr-un hotel de 4 stele în timpul vacanței în Bulgaria: „Am plecat cu copiii noaptea”
Cum a ajuns Mihai Bobonete acționar la Craiova. Dezvăluiri de culise: „Când aduni banii și nu mai ai 130 de kilograme, caută-mă!” Exclusiv
Fanatik.ro
Cum a ajuns Mihai Bobonete acționar la Craiova. Dezvăluiri de culise: „Când aduni banii și nu mai ai 130 de kilograme, caută-mă!” Exclusiv
Acciza la motorină scade cu 20% din 16 august. Prețul la pompă poate coborî cu circa 70 de bani pe litru
Financiarul.ro
Acciza la motorină scade cu 20% din 16 august. Prețul la pompă poate coborî cu circa 70 de bani pe litru
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Cât a ajuns darul de nuntă în 2026. "La 1.600 de lei mai bine nu te prezentai"
ObservatorNews.ro
Cât a ajuns darul de nuntă în 2026. "La 1.600 de lei mai bine nu te prezentai"
Gata, nu îl mai ascunde! E cuplul momentului în România! Sărut pasional în văzul tuturor! Și, Doamne, cât de bine se potrivesc! A ieșit soarele și pe strada ei, iar el va avea o bijuterie de femeie alături!
Libertateapentrufemei.ro
Gata, nu îl mai ascunde! E cuplul momentului în România! Sărut pasional în văzul tuturor! Și, Doamne, cât de bine se potrivesc! A ieșit soarele și pe strada ei, iar el va avea o bijuterie de femeie alături!
Parteneri
Tragedie: Jessica Bang a decedat la 18 ani, după 12 zile de luptă în spital
GSP.ro
Tragedie: Jessica Bang a decedat la 18 ani, după 12 zile de luptă în spital
Mihai Bobonete, noul acționar al Universității Craiova: „De fapt, ăsta este scopul venirii mele aici”
GSP.ro
Mihai Bobonete, noul acționar al Universității Craiova: „De fapt, ăsta este scopul venirii mele aici”
Parteneri
PERICOLUL pe care pasagerii nu îl pot vedea. Ce se întâmplă la BORD în timpul unei furtuni solare
Mediafax.ro
PERICOLUL pe care pasagerii nu îl pot vedea. Ce se întâmplă la BORD în timpul unei furtuni solare
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Redactia.ro
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
NEWS ALERT! A căzut o dronă în nordul județului Tulcea! Autoritățile au emis o alertă extremă pentru populație
KanalD.ro
NEWS ALERT! A căzut o dronă în nordul județului Tulcea! Autoritățile au emis o alertă extremă pentru populație

Politic

Parteneri
Oltenii au făcut hârtie la LPF după calificare. Este vorba despre Rapid – Craiova. Exclusiv
Fanatik.ro
Oltenii au făcut hârtie la LPF după calificare. Este vorba despre Rapid – Craiova. Exclusiv
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online