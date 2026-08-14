Ce prevede noul regulament?

Primarul general Ciprian Ciucu a lansat spre dezbatere publică un regulament unic pentru camioane și utilaje grele. Potrivit acestuia, vor fi extinse restricțiile de tonaj la nivelul întregului oraș, inclusiv în Zona B, care până acum nu avea niciun fel de limitări. În plus, taxele pentru autorizații vor fi ajustate pentru a încuraja transportatorii să evite rutele centrale.

„Pentru centrul orașului (Zona A), transportatorii vor plăti în continuare 363 de lei/zi sau 3.147 de lei/lună pentru vehiculele cu masa totală maximă între 5 tone și 7,5 tone, inclusiv. Taxele pentru Zona B vor fi de 90 de lei/zi sau 710 lei/lună, mai mici decât cele actuale (100 de lei/zi, 787 de lei/lună). Amenzile pentru circulația fără autorizație vor crește la 5.000-10.000 de lei, față de 4.000-5.000 de lei în prezent”, a explicat Ciucu.

Restricții orare eliminate

O altă noutate este eliminarea restricțiilor orare pentru vehiculele de peste 5 tone. Acestea vor putea circula pe întreg teritoriul Bucureștiului fără limitări de timp, cu condiția să dețină autorizația necesară.

Controale intensificate

Poliția Locală București a intensificat verificările în trafic. De la începutul anului 2026, au fost inspectate 4.000 de camioane, dintre care 800 au fost sancționate pentru circulație ilegală. Amenzile totale emise depășesc 3,6 milioane de lei, ceea ce indică că unul din cinci camioane circula fără autorizație.

Regulamentul va fi supus votului consilierilor generali după încheierea dezbaterilor publice. Între timp, propunerile pot fi consultate detaliat pe pagina oficială de Facebook a primarului Ciprian Ciucu.