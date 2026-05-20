Noi propuneri pentru resurse proprii

Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS)

UE intenționează să direcționeze 30% din veniturile obținute din licitarea certificatelor de emisii către bugetul european. Cu toate acestea, doar veniturile din sistemul actual de comercializare ETS1 vor fi incluse, excluzând noile reguli pentru transportul rutier și clădiri (ETS2).

Sistemul de ajustare la frontieră a emisiilor de carbon (CBAM)

De la începutul anului 2026, importatorii anumitor produse, precum ciment, fier, oțel, aluminiu și hidrogen, vor trebui să achiziționeze certificate CBAM care să reflecte emisiile generate în timpul producției. Potrivit Comisiei Europene, 75% din veniturile generate vor fi alocate UE. În plus, se propune extinderea sistemului pentru a include alte 180 de produse până la sfârșitul anului 2025.

Taxa pe deșeurile electronice

O taxă de 2 euro per kilogram va fi aplicată echipamentelor electrice și electronice necolectate în statele membre. Estimările Comisiei sugerează venituri anuale de aproximativ 15 miliarde de euro din această măsură.

Ajustări ale resurselor proprii existente

Reciclarea plasticului

Începând cu 2028, contribuția pentru deșeurile de ambalaje din plastic nereciclate va crește de la 0,80 euro la 1,00 euro per kilogram, cu ajustări ulterioare pentru inflație. Această măsură ar putea aduce bugetului european un surplus de aproximativ 2,2 miliarde de euro anual.

Taxele vamale

În prezent, statele membre rețin un procent de 25% din taxele vamale colectate, însă Comisia propune reducerea acestui procent la 10%. Această modificare ar putea aduce un venit suplimentar de 4,5 miliarde de euro pentru UE.

Contribuțiile naționale

Contribuțiile naționale bazate pe venitul național brut (VNB) reprezintă deja o sursă majoră de venituri pentru UE, cu 98,6 miliarde de euro prognozate pentru 2025. Este cea mai simplă și probabilă soluție pentru a crește fondurile disponibile.

Propuneri alternative

Taxa pe tranzacțiile financiare (TTF)

Aceasta ar impune o taxă de 0,1% pentru tranzacțiile cu titluri de valoare și obligațiuni și 0,01% pentru instrumentele derivate. Deși propusă încă din 2011, ideea nu a fost implementată, însă ar putea genera între 4 și 57 de miliarde de euro anual, în funcție de detaliile aplicării.

Accizele pe tutun (TEDOR)

O altă măsură propusă este colectarea unei taxe de 15% din veniturile generate de cotele minime armonizate de impozitare pentru produsele din tutun. Veniturile estimate se ridică la 11,2 miliarde de euro anual.

În ciuda acestor propuneri, multe dintre ele sunt departe de a fi acceptate unanim, iar o creștere a contribuțiilor naționale rămâne cea mai probabilă soluție pentru a asigura finanțarea necesară proiectelor ambițioase ale Uniunii Europene.