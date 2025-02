Temu, Shein și Amazon vor fi răspunzătoare în UE pentru mărfurile „nesigure” sau „ilegale”. Reforma vamală propusă ar permite funcționarilor să inspecteze și să controleze mai bine coletele din China

de Andy Bounds (Bruxelles)

Potrivit unui proiect de propunere consultat de Financial Times, reformele vamale ar obliga platformele online să furnizeze date înainte ca mărfurile să ajungă în UE, permițând oficialilor să controleze și să inspecteze mai bine pachetele. Propunerea vine pe fondul preocupărilor legate de creșterea numărului de mărfuri periculoase și contrafăcute expediate din Asia direct către clienții europeni.

În prezent, orice persoană din UE care cumpără bunuri online este considerată importator în scopuri vamale. Dar reformele, dacă vor fi adoptate, vor transfera responsabilitatea către platforme.

„Volumul tot mai mare de produse nesigure, contrafăcute sau neconforme conduce la riscuri grave pentru siguranța și sănătatea consumatorilor, are un impact nesustenabil asupra mediului și alimentează concurența neloială pentru întreprinderile legale, cu un impact semnificativ asupra competitivității în diferite sectoare”, se arată în propunere.

UE a importat 4,6 miliarde de colete de valoare inferioară în 2024, o creștere de patru ori față de 2022. Mai mult de 90 % au provenit din China. Potrivit proiectului, volumul mare al acestor articole pune o „presiune nesustenabilă asupra autorităților”.

În temeiul reformelor, comercianții cu amănuntul online ar trebui să „colecteze taxele vamale și TVA relevante” și să „asigure conformitatea mărfurilor cu alte cerințe ale UE”. Propunerea elimină, de asemenea, o scutire actuală de la plata taxelor vamale pentru bunurile cu o valoare mai mică de 150 EUR, acestea fiind supuse controalelor vamale.

Conform proiectului, datele vamale ale celor 27 de autorități naționale vor fi puse în comun și va fi înființată o nouă autoritate vamală centrală a UE (EUCA). Documentul face încă obiectul unor discuții interne și ar putea suferi modificări înainte de publicarea din 5 februarie.

„EUCA va fi în măsură să verifice mărfurile pe baza acestor informații și să identifice riscurile potențiale, chiar înainte de încărcarea mărfurilor pentru transport sau de sosirea lor fizică în UE”, se arată în document.

„Acest lucru va permite autorităților vamale să aibă o imagine de ansamblu completă asupra lanțurilor de aprovizionare, anticipând controalele asupra importurilor și exporturilor și făcând recomandări de control către statele membre.”

Conform propunerii, contrafacerea costă industria confecțiilor aproape 12 miliarde EUR în vânzări anuale (5 % din venituri), industria produselor cosmetice 3 miliarde EUR (5 % din vânzări) și industria jucăriilor 1 miliard EUR (aproape 9 % din vânzări).

Noile norme ale blocului în materie de deșeuri vor obliga, de asemenea, vânzătorii să contribuie la costurile de eliminare a produselor nedorite, inclusiv a hainelor, adaugă documentul.

UE va lua în considerare, de asemenea, impunerea unei taxe de manipulare pe pachet, un plan dezvăluit pentru prima dată de FT.

În temeiul unor norme separate care reglementează comportamentul pe piață al marilor platforme online, Comisia investighează deja Shein și Amazon și a inițiat proceduri împotriva AliExpress și Temu.

Piețele online sunt scutite de răspundere pentru bunurile vândute pe site-ul lor de către alți vânzători, cu excepția cazului în care aceștia vând produse ilegale sau periculoase cu bună știință sau nu le elimină rapid atunci când sunt detectate.

Temu și Shein au declarat anterior pentru FT că respectă normele UE. Temu a declarat că sprijină schimbările de politică care aduc beneficii consumatorilor.

Amazon a declarat că dispune de măsuri proactive pentru a preveni listarea pe site-ul său a produselor nesigure sau neconforme.

© The Financial Times Limited 2025. Toate drepturile rezervate. Conținutul nu poate fi redistribuit, copiat sau modificat în vreun fel. Redacția Libertatea este singura responsabilă pentru furnizarea acestei traduceri, iar Financial Times Limited nu acceptă nicio răspundere pentru acuratețea sau calitatea traducerii.

