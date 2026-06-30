Un anunț în acest sens a fost făcut de ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, într-un interviu acordat luni seara pentru postul de televiziune Polsat News.

„Am propus o abordare foarte clară şi, cred eu, foarte corectă: avioane MiG în schimbul dronelor”, a declarat Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

„La început, ucrainenii au acceptat propunerea, dar nu au pus-o în practică, aşa că nu vor exista avioane MiG pentru Ucraina, din moment ce Polonia nu dispune de drone şi nici de capacităţi legate de drone”, a adăugat ministrul polonez.

Polonia a furnizat deja Ucrainei între 10 şi 14 avioane MiG-29 imediat după lansarea invaziei ruse la scară largă, pe 24 februarie 2022. Potrivit presei poloneze, Polonia mai dispune de o duzină de avioane de luptă de acest tip şi s-a declarat, în decembrie 2025, pregătită pentru un schimb cu tehnologii de drone.

Decizia de a nu mai livra avioanele survine pe fondul unor tensiuni între preşedintele naţionalist al Poloniei Karol Nawrocki şi omologul său ucrainean Volodimir Zelenski din cauza istoriei complicate din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, asta deşi Varșovia a fost încă de la început unul dintre principalii susținători ai rezistenței Kievului în fața invaziei ruse.

Relaţiile dintre Polonia și Ucraina s-au răcit la sfârşitul lunii mai, când Volodimir Zelenski a decis să denumească o unitate militară după Armata Insurecţională a Ucrainene (UPA), o organizaţie naţionalistă fondată în 1942 şi considerată în Polonia responsabilă de moartea a peste 100.000 de polonezi.

Ca reacţie, Karol Nawrocki i-a retras lui Zelenski cea mai înaltă distincţie a Poloniei, Ordinul Vulturului Alb, în pofida apelurilor la calm făcute de premierul Donald Tusk. Zelenski a predat distincția și i-a transmis Poloniei să o păstreze pentru Ekaterina a II-a, Benito Mussolini sau fostul cancelar german Gerhard Schröder, un acolit al liderului de la Kremlin Vladimir Putin.

Polonia continuă să servească drept punct de tranzit pentru o mare parte din livrările de ajutor militar şi umanitar către Ucraina.

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