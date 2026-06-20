Gestul radical al liderului de la Kiev vine ca replică directă la decizia de vineri a președintelui polonez Karol Nawrocki de a-i retrage această decorație, pe fondul unor disensiuni acute legate de memoria istorică a celor două popoare.

Comparația dură a lui Zelenski

Într-o reacție publicată pe rețelele de socializare, Volodimir Zelenski a taxat în termeni duri decizia Varșoviei, lansând o serie de paralele istorice extrem de controversate referitoare la personalitățile care au deținut de-a lungul timpului această distincție poloneză sau variante ale ei în perioadele de ocupație.

„Ieri, președintele Poloniei a subliniat că Ordinul Vulturului Alb nu este o distincție obișnuită. Este un simbol al încrederii supreme acordate de Republica Polonă. Un astfel de simbol necesită nu doar merite, ci și respectul față de valorile care stau la baza comunității noastre. Prin urmare, dacă se consideră că acest simbol special poate rămâne în posesia Ecaterinei a II-a, a lui Benito Mussolini și a lui Gerhard Schröder, atunci noi, în Ucraina, nu vom contesta acest lucru”, a scris Volodimir Zelenski pe Facebook.

Liderul ucrainean a precizat că, în momentul în care a primit decorația în aprilie 2023, a considerat că aceasta era destinată de fapt întregului popor ucrainean și armatei care luptă în tranșee.

„Astăzi, am retrimis Ordinul președintelui Poloniei. Cred că viitorul va confirma respectul pe care îl merită ucrainenii”, a adăugat Volodimir Zelenski.

Rădăcinile conflictului: Cultul UPA și masacrele sângeroase din Volinia

Scânteia care a reaprins tensiunile istorice mocnite dintre cele două state s-a aprins la sfârșitul lunii mai, când Volodimir Zelenski a decis să numească o unitate militară ucraineană după Armata Insurecțională Ucraineană (UPA).

Această mișcare a provocat o indignare profundă la Varșovia. În Polonia, UPA este considerată direct responsabilă pentru moartea a peste 100.000 de civili polonezi și evrei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în special în cadrul masacrelor din regiunea Volinia.

UPA a fost o organizație naționalistă sângeroasă, care a colaborat în anumite momente cu naziștii și a comis un adevărat genocid împotriva populației poloneze (termen oficializat de Parlamentul de la Varșovia în 2016).

În Ucraina, UPA este onorată ca o forță legitimă care a luptat pentru independența țării împotriva Armatei Roșii și a opresiunii sovietice, cultul ei fiind revitalizat puternic după invazia Rusiei din 2022.

Deși Kievul a recunoscut în trecut masacrele și a prezentat scuze oficiale, respingerea fermă a termenului de „genocid” a rămas un punct sensibil.

Totuși, în anul 2025, cele două țări făcuseră pași importanți spre reconciliere, reluând exhumările victimelor din Volinia după ani de blocaje diplomatice. Numirea unității militare a dărâmat însă progresele recente.

Zelenski: „Ucraina nu uită niciodată solidaritatea”

În ciuda retoricii tăioase privind medalia returnată, președintele Ucrainei a ținut să nuanțeze poziția țării sale, afirmând că poporul ucrainean rămâne profund recunoscător Poloniei pentru sprijinul militar și umanitar masiv acordat în ultimii ani.

Zelenski a subliniat că securitatea întregii regiuni depinde de cooperarea strânsă dintre statele vecine în fața amenințării constante din partea Federației Ruse.

Cooperarea regională este singura garanție concretă împotriva agresiunii ruse, iar Ucraina promite să rămână deschisă pentru a evita interpretările contradictorii ale „capitolelor dificile și dureroase ale trecutului comun”.

Liderul ucrainean a cerut asigurarea respectului cuvenit pentru toate victimele nevinovate ale secolului al XX-lea.

Rămâne de văzut în ce măsură acest incident diplomatic va afecta cooperarea militară și logistică dintre cele două state, în condițiile în care Polonia reprezintă principalul nod de tranzit pentru armamentul occidental destinat frontului din Ucraina.