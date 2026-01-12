Printre victimele potențiale se numără și agențiile de turism sau alți intermediari. Le Figaro avertizează asupra unei metode care exploatează vulnerabilitățile psihologice ale utilizatorilor.

Totul începe cu un e-mail care pare să provină de la Booking.com. Mesajul fals anunță anularea unei rezervări și promite un ramburs generos, de obicei peste 1.000 de euro, pentru a convinge victima să acceseze un link din mesaj.

Linkul conduce către un site fals, care imită perfect platforma originală: logo, culori, structură. „Pentru ochiul neexperimentat, este imposibil de distins de site-ul autentic”, explică experții unei companii de securitate cibernetică.

Capcana „ecranului albastru”

După ce utilizatorul accesează site-ul fals, apare un „blue screen of death”, cunoscut utilizatorilor Windows ca semnal al unei erori critice a sistemului.

„Această schimbare bruscă este concepută pentru a face utilizatorul să creadă că sistemul său a suferit o defecțiune gravă, generând un moment de panică care îi afectează judecata”, se arată în raportul citat de Le Figaro

Pe acest fundal, victima primește „soluții” care par să remedieze problema. De exemplu, i se cere să apese combinații de taste precum Win+R, CTRL+V și Enter, sub pretextul că astfel va reporni în siguranță sistemul.

În realitate, utilizatorul instalează un virus denumit AsyncRAT, un spyware care permite hackerilor să monitorizeze ecranul, să înregistreze apăsările de taste și chiar să preia controlul total asupra device-ului.

Vulnerabilitatea psihologică

Tehnica folosită este cunoscută drept „ClickFix” și se bazează pe manipularea psihologică, nu pe vulnerabilități software.

Hackerii determină victimele să efectueze singure acțiuni periculoase, ocolind astfel mecanismele tradiționale de securitate.

„Utilizatorul, deja îngrijorat de posibilitatea unei fraude financiare menționate în e-mail, încearcă să rezolve rapid orice problemă tehnică percepută”, mai scrie sursa citată.

Consecințele pot fi grave, mai ales pentru hoteluri sau pensiuni: accesarea parolelor, a datelor clienților sau chiar a altor device-uri din rețeaua locală.

Potrivit Securonix, atacatorii ar fi „de origine rusă” și își concentrează eforturile asupra sectorului turistic în perioada de vârf a vacanțelor.

Cum să te protejezi

Pentru a evita capcanele, experții recomandă să verifici întotdeauna expeditorul unui e-mail alarmant înainte de a face clic pe vreun link.

În plus, apariția unui ecran albastru nu mai este neapărat semnul unei probleme reale de sistem. „În spațiul cibernetic, panica rămâne cel mai bun aliat al escrocilor”, avertizează compania de securitate cibernetică.

