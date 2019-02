Ministrul a prezentat principalele prevederi ale proiectului de stat pe 2019, care prevede o creştere economică de 5,5%, un câştig salarial mediu brut de 5.163 lei, un deficit bugetar în scădere la 2,55% şi atingerea unui număr al salariaţilor de 5,282 milioane.

„Creșterea este importantă față de 2018, dar veniturile pe care trebuie să le aducă ANAF este de 30% din PIB, obligația ANAF pentru 2019. Este obligația ANAF pentru acest an, pentru că trebuie să luăm acele măsuri despre care vorbim an de an, fie că vorbim de o colectare a TVA, de scăderea veniturilor fiscale. ANAF va avea foarte mult de lucru. Din partea mea va avea parte de sprijin, dar nu voi face rabat de la măsuri pentru ca ANAF să facă ce am spus astăzi', a spus Teodorovici.

El a subliniat că, faţă de propunerea pe care Ministerul finanţelor Publice a postat-o în urmă cu câteva zile, privind bugetul de stat pe 2019, au mai fost discuţii şi în Consiliul Economic şi Social, s-a primit opinia Consiliului Fiscal şi au fost discuţii cu cele patru structuri asociative.

„Ca urmare a acestor discuţii, a mai existat o serie de modificări care au fost aduse în Guvern şi o să vedeţi textul final pe care astăzi o să-l postăm pentru a vedea care este forma finală a proiectului pe care Guvernul îl trimite către Parlament. Astăzi va fi trimis către Parlament şi proiectul de buget şi, desigur, săptămâna viitoare se va stabili şi un calendar pentru ca acest proiect de buget să fie dezbătut şi după aceea băgat în plen”, a precizat ministrul Finanţelor.

Acesta a reiterat că proiectul de buget este fundamentat pe o creştere economică de 5,5%, ceea ce înseamnă o valoare a Produsului Intern Brut de 1.022,5 miliarde lei, un salariu mediu brut de 5.163 lei, iar numărul de salariaţi din economie va ajunge la 5,282 milioane.

„În primii trei ani de guvernare ai actualei majorităţi parlamentare, Produsul Intern Brut va creşte cu peste 33% şi, după cum am spus mai devreme, 1.022 miliarde lei. Este momentul în care practic România trece peste acest prag de 1.000 miliarde, lucru extrem de important şi care arată foarte clar că măsurile pe care economia din România le-a primit din partea actualei guvernări au primit şi efectul scontat”, a afirmat Teodorovici.

Proiectul de buget de stat pe 2019 a fost adoptat, vineri, de Guvern. Premierul Viorica Dăncilă a declarat, în deschiderea şedinţei, că proiectul a fost intens dezbătut cu toate părțile relevante și în construirea lui s-a avut în vedere susținerea a trei piloni principali: sănătatea, educația și investițiile publice. După adoptare, proiectul va fi trimis în regim de urgenţă în Parlament. Coaliţia PSD-ALDE vrea ca dezbaterea şi votul în plenul Parlamentului să aibă loc săptămâna viitoare.

