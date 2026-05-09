Cum funcționează programul „Terenuri de 100 de forinți”

Inițiativa aparține autorităților din Hajdúnánás, un oraș cu o populație de aproximativ 16.000 de locuitori.

Scopul principal este atragerea tinerilor, întemeierea de noi familii în zonă și revitalizarea economiei locale.

Terenul se vinde la prețul simbolic de 100 de forinți (echivalentul a aproximativ 1 leu), în condiții normale de piață, un astfel de teren poate valora în jur de 9 milioane de forinți (aproximativ 133.000 de lei).

Oferta nu este necondiționată. Beneficiarii trebuie să îndeplinească anumite criterii clare impuse de primărie, programul vizând strict persoanele care se angajează să construiască locuințe și să se stabilească în localitate.

„Scopul este ca tot mai mulți oameni să își imagineze viitorul în Hajdúnánás și să își construiască un cămin aici”, a declarat Judit Bódi, primarul orașului, subliniind dorința de a dezvolta o nouă zonă rezidențială.

Un model pentru comunitățile afectate de migrație

Programul din Hajdúnánás face parte dintr-o strategie mai amplă observată în mediul rural și urbanul mic din Ungaria.

Pe fondul prețurilor prohibitive din orașe mari precum Budapesta sau Debrecen, localitățile mici folosesc subvenții masive și facilități de locuire pentru a deveni opțiuni viabile pentru familii.

Acest model este deosebit de interesant pentru România, unde satele și orașele mici suferă acut din cauza depopulării și a exodului tinerilor.

Deși în România inițiativele de o asemenea amploare sunt încă rare, abordarea maghiară ar putea inspira autoritățile locale să caute soluții similare pentru salvarea comunităților aflate în declin demografic.

