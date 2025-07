Cicadele din Grecia, aclimatizate în România din cauza temperaturilor extrem de ridicate

Cântecul cicadelor, pe care îl auzim în fiecare vară când mergem în Grecia, răsună, mai nou, și pe străzile Bucureștiului, în parcuri și grădini, dar și din pomii de pe marginea drumurilor. Motiv pentru care au apărut, la Primăria Capitalei, și primele reclamații. Oamenii, cel mai probabil frustrați că insectele le amintesc de vacanță când ei nu au concediu, cer autorităților să le stropească cu insecticid și să-i scape de zgomot.

Temperaturile din ce în ce mai ridicate înregistrate de la un an la altul, verile toride cu valuri succesive de caniculă, nopți tropicale și seceta extinsă au pregătit terenul unor insecte care, acum câțiva ani, nu existau în România. Sau, dacă existau, le găseam doar în anumite zone din țară și în număr extrem de mic. În prezent, însă, asistăm la o adevărată invazie de insecte printre care și cicadele. Este vorba despre celebrele cicade „grecești”, cele pe care le auzim în vacanțele de vară petrecute pe insule.

„Aceste insecte sunt mari iubitoare de căldură, trăiesc în zone cu temperaturi ridicate. Cum în România, în ultimii ani, este din ce în ce mai cald, a fost doar o chestiune de timp până când această specie de cicade a migrat la noi”, a explicat pentru Libertatea Silviu Țicu, entomolog și muzeograf la Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu.

Silviu Țicu, entomolog și muzeograf. Foto: Gabriel Alin Voicu

Cicadele care au invadat anumite zone din București fac parte din familia celor pe care le auzim în Grecia, cu o singură deosebire: cele de la noi sunt de dimensiuni puțin mai mici, ne-a explicat și Tudorel Popa, directorul interimar al Centrului de Protecție a Plantelor, din cadrul Primăriei Capitalei.

„În București le-am auzit pentru prima oară acum vreo trei ani, însă, în prezent, numărul lor a crescut simțitor. În câțiva ani, cel mai probabil, or să invadeze tot spațiul verde. Noile condiții de mediu sunt cauzele. La noi, în ultima vreme, s-a încălzit foarte mult, nici iernile nu mai sunt atât de geroase. Motiv pentru care larvele care se află în pământ supraviețuiesc sezonului rece”.

Specialist din cadrul Primăriei București: „Unde să stropim? Că nu le vedem!”

Tudorel Popa a precizat că în acest an a primit și primele reclamații din partea bucureștenilor deranjați de poluarea fonică produsă de aceste insecte inofensive, de altfel. „Am primit câteva sesizări din partea cetățenilor care s-au plâns de zgomot. Cicadele se aud, de obicei, în parcuri și în zonele de lângă aceste spații verzi. Îi deranjau fonic. Pentru că alte pagube nu fac”.

Situația este cu atât mai hilară cu cât aceste insecte sunt solitare și foarte greu de reperat în coronamentul arborilor. Culoarea lor este asemănătoare culorii scoaței coacilor. Prin urmare, și chiar dacă ar veni să stropească, angajații primăriei nu ar ști unde anume s-o facă.

Cidadele, a precizat și entomologul Silviu Țicu, nu înțeapă, nu mușcă, nu ciupesc, nu sunt purtătoare de boli și nici dăunătoare plantelor. „Oamenii ne-au cerut să venim în zonă și să stropim cu insecticid. Dar nu văd sensul acestei acțiuni pentru că insectele nu produc pagube, nu sunt dăunătoare. Și nici nu am ști unde să stropim, căci nu le vezi în copaci. Nu știi unde sunt”, a explicat, în continuare, specialistul din cadrul Primăriei Capitalei.

„Poți să stropești, dar nu știi dacă acționezi în locul potrivit. Că nu se dă ca la țânțari sau căpușe. Cicadele nu se adună în roi, sunt insecte solitare”.

Clima din România, asemănătoare cu cea de acum 20 de ani din Salonic

Specialistul a precizat că aceste sesizări venite din partea bucureștenilor nu sunt justificate. „Cred că deja se exagerează. Noi suntem obligați să răspundem la orice sesizare primită, însă aceste cereri mi se par cam exagerate. Evident, fiecare are dreptul la o opinie, fiecare poate trimite către primărie diverse cereri. E dreptul oamenilor să facă asta. Dar cum să cauți acul în carul cu fân?”

Tudorel Popa a explicat că în România avem, în momentul de față, o climă asemănătoare cu cea de acum 20 de ani din Salonic. „Avem deja arbori care nu mai rezonează cu clima de la noi. În orașele din sud rar mai vezi rășinoase. Cele mai multe s-au uscat sau nu mai cresc, nu se mai dezvoltă. În schimb, au apărut și s-au aclimatizat foarte bine plante care provin din zona mediteraneană”.

Entomologul Silviu Țicu a declarat că cicadele sunt pe cât de zgomotoase, pe atât de inofensive. Foto: Ionuț Iorgu

„Cicadele sunt inofensive”. Cel mai rău este că-ți aduc aminte de vacanță când tu nu ai concediu

În România sunt confirmate 16 specii de cicade, a explicat entomologul Silviu Țicu, specialist în studierea insectelor. „Tibicina haematodes este cea mai comună și este și cea pe care o auzim în ultima vreme în București. În lume există în jur de 3.400 de specii”.

Ca și ciclu de viață, cicadele grecești care au migrat și în România trăiesc un an. „Petrec mare parte din viață sub pământ, ca larve sau nimfe, și se hrănesc cu seva din rădăcinile arborilor. Au pentru asta un aparat bucal adaptat pentru înțepat și supt. După aproape un an, insectele ies din pământ, năpârlesc și devin adulte. Iar după ce devin adulte, scopul lor principal este să se reproducă. În această perioadă a vieții lor multe dintre ele nici măcar nu se mai hrănesc”.

Sunetul pe care îl auzim este produs de masculii care încearcă să atragă femelele. „Doar masculii cântă, iar cel care o face cel mai tare are și șansele cele mai mari de împerechere”.

Orașele mari, mai spune entomologul, atrag insectele ca un magnet. Motivul? În zona marilor aglomerări urbane temperatura aerului este mai ridicată decât la periferie sau în zonele limitrofe. Betoanele și asfaltul se încing peste zi, emană la rândul lor căldură, iar orașul devine un cuptor. Însă, în timp ce noi ne coacem la foc mocnit, pentru cicade orașul este un paradis.

„Aceste insule de căldură – orașele – devin mediul propice pentru dezvoltarea cicadelor. Bucureștiul, de exemplu, a devenit un adevărat microclimat unde insectele s-au aclimatizat perfect. Aici, verile sunt toride, iernile mult mai calde, aici există parcuri mari și arbori înalți. Insectele au tot confortul”.

Zgomotul produs de cicade poate atinge și chiar depăși 80 de decibeli

Silviu Țicu ne-a mărturisit că cicadele din Grecia nu se aud doar în București, ci și în alte orașe din sudul României. „Este ceva natural și de așteptat: speciile termofile, cele care preferă căldura, vor înainta spre nord, cele care preferă un climat mai rece de asemenea vor migra spre nord, iar asta până când, la un moment dat, nu vor mai avea unde să se ducă și vor dispărea”.

Sunt specii de cicade care cântă mai puternic, sunt mai gălăgioase, iar altele care cântă mai slab, nefiind atât de deranjante. „Au un organ localizat la nivelul abdomenului și conectat la niște muschi. Acești mușchi vibrează de vreo 300-400 de ori pe secundă. Și produc acel sunet. Vorbim despre aproximativ 80 de decibeli, asta dacă stai la o distanță de un metru jumătate de insectă”, a mai precizat entomologul.

80 de decibeli reprezintă un nivel de zgomot mediu spre ridicat, care poate fi considerat deranjant sau chiar dăunător dacă este experimentat pentru perioade lungi de timp. La acest nivel, sunetele pot fi comparate cu cele ale unui trafic intens, ale unui uscator de par sau ale unui aspirator.

Călugărița asiatică uriașă poate mușca dacă se simte în pericol. Foto: Shutterstock

Bucureștiul, invadat și de călugărița asiatică uriașă

Entomologul Silviu Țică ne-a mai spus că tot din cauza temperaturilor ridicate în București și-a făcut apariția o altă insectă care, în mod normal, nu ar fi avut ce să caute la noi: călugărița asiatică uriașă. „Până acum câțiva ani nu exista în România. Acum, în schimb, o găsim în tot sudul țării, în zona de vest și chiar prin Moldova. Culmea e că în București această insectă a ajuns să fie mai des întâlnită decât specia nativă”.

Specialistul a ținut să lămurească un aspect important: atât cicadele grecești, cât și călugărița asiatică sunt insecte inofensive pentru om, pentru animale și pentru plante. Prin urmare, nu se justifică folosirea de insecticide: „Chiar dacă se stropește, aceste insecte vor apărea din nou. Și, practic, nu ne facem decât nouă rău, căci substanțele respective pot fi iritante. Cu alte cuvinte, tot noi ne intoxicăm”.

Silviu Țicu a spus că și traficul deranjează fonic, dar nu oprim mașinile. „Poluarea fonică produsă de cicade și cererile bucureștenilor deranjați de zgomot mi se par exagerate. Chiar mi se pare aiurea să stropești. Adică..gândiți-vă că mor și alte insecte, inclusiv prădătorii cicadelor”.