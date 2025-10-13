Puncte de cotitură deja atinse

Tim Lenton de la Universitatea din Exeter, coordonatorul studiului, subliniază gravitatea situației: „Ne apropiem rapid de multiple puncte de cotitură ale sistemului terestru, care ar putea transforma lumea noastră și ar putea avea consecințe devastatoare pentru oameni și natură”. El solicită acțiuni imediate și fără precedent din partea factorilor de decizie politică la nivel mondial.

Unul dintre punctele de cotitură a fost deja atins: dispariția masivă a coralilor. Pragul de temperatură pentru acest fenomen, estimat la 1,2 grade Celsius, a fost depășit, temperatura globală atingând deja 1,4 grade Celsius peste nivelul preindustrial. Chiar și în scenariul optimist al limitării încălzirii la 1,5 grade Celsius, șansele de supraviețuire a recifelor de corali sunt aproape nule.

Amazon în pericol

Pădurea amazoniană se află, de asemenea, într-o situație critică. Combinația dintre secetele induse de schimbările climatice și defrișările masive amenință existența acestui ecosistem vital. Cercetătorii avertizează că pragul de la care pădurea ar putea dispărea este mai scăzut decât se credea inițial, fiind aproape de limita de 1,5 grade Celsius.

Circulația Atlantică de Răsturnare ar putea suferi modificări dramatice chiar și la o încălzire globală sub două grade Celsius. Acest fenomen ar putea avea consecințe severe asupra climei în Europa de Nord-Vest și asupra agriculturii la nivel global, afectând securitatea alimentară.

Cercetătorii subliniază interconexiunea dintre diferitele puncte de cotitură. Depășirea unui prag poate declanșa efecte de domino, destabilizând alte componente ale sistemului terestru. Un exemplu în acest sens este dezghețarea permafrostului, care ar putea elibera cantități masive de gaze cu efect de seră.

Speranțe pentru viitor

În ciuda acestor previziuni sumbre, raportul menționează și unele progrese pozitive. Tim Lenton notează: „A existat o accelerare globală radicală, inclusiv răspândirea energiei solare și a mașinilor electrice. Dar trebuie să facem mai mult și să ne mișcăm mai rapid pentru a atinge puncte de cotitură pozitive”.

Cercetătorii subliniază importanța identificării și declanșării mai multor puncte de cotitură pozitive, care ar putea genera reacții în lanț benefice în sectoare precum energia, transporturile și încălzirea.

