Documentul dezvăluie termenii-cheie ai unui potențial acord ce vizează încetarea conflictului și restabilirea relațiilor între cele două state.

„Statele Unite ale Americii şi Republica Islamică Iran au convenit cu bună-credinţă (…) cele ce urmează”:

SUA şi Republica Islamică Iran, şi toţi aliaţii lor în războiul în curs, semnează acest protocol de acord, declarând încetarea imediată şi permanentă a operaţiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban şi se angajează, începând de acum, să nu iniţieze război sau operaţiune militară una împotriva celeilalte şi să se abţină de la ameninţarea sau folosirea forţei una împotriva celeilalte, garantând totodată integritatea teritorială şi suveranitatea Libanului. Statele Unite ale Americii şi Republica Islamică Iran se angajează să respecte suveranitatea şi integritatea teritorială a celailalte şi să se abţină de la orice amestec în afacerile interne ale celeilalte. SUA şi Iran se angajează să negocieze şi să încheie un acord final într-un termen maxim de 60 de zile, care poate fi prelungit de comun acord. Încă de la semnarea prezentului protocol de acord, Statele Unite ale Americii vor începe să-şi ridice blocada navală şi orice perturbare sau oprelişte vizând Republica Islamică Iran şi vor pune complet capăt blocadei navale în 30 de zile. În timpul acestei perioade, traficul navelor va fi propoţional volumului traficului de dinainte de război. SUA se angajează să-şi retragă forţele din jurul Iranului în 30 de zile de la acordul final. Încă de la semnarea prezentului protocol de acord, Iran va lua dispoziţiile necesare, depunând cele mai bune eforturi pentru a asigura securitatea trecerii navelor comerciale, fără cheltuieli, numai timp de 60 de zile, din Golful Persic către Marea Oman şi invers. Traficul navelor comerciale va începe imediat şi, având în vedere necesitatea de a ridica obstacolele tehnice şi militare şi deminarea de Iran, va fi deplin restabilit în 30 de zile. Iran va angaja un dialog cu Sultanatul Oman cu scopul de a defini administraţia viitoare şi serviciile maritime în Strâmtoarea Ormuz, în consultare cu celalte state riverane la Golful Persic. Statele Unite se angajează, împreună cu partenerii lor regionali, să elaboreze un plan definitiv, convenit de comun acord, în valoare de cel puţin 300 de miliarde de dolari, destinat reconstrucţiei şi dezvoltării economice a Iranului. Mecanismul de punere în aplicare a acestui plan va fi finalizat în 60 de zile. SUA se angajează să pună capăt tuturor tipurilor de sancţiuni impuse Iranului, inclusiv rezoluţiile Consiliului de Securitate al ONU, rezoluţiile Consiliului Guvernatorilor AIEA şi a tuturor sancţiunilor unilaterale americane, primare şi secundare, după un calendar convenit în cadrul acordului final. Republica Islamică Iran reafirmă că nu-şi va procura şi nici nu va dezvolta arme nucleare. SUA şi Iran au convenit să soluţioneze soarta materialelor îmbogăţite acumulate după un mecanism care va fi convenit reciproc şi conform calendarului menţionat la paragraful 7. Cele două părţi au convenit să discute și despre problema îmbogăţirii şi alte subiecte legate de nevoile nucleare ale Iranului. În aşteptarea acordului final, Statele Unite ale Americii şi Republica Islamică Iran convin să menţină statu-quoul. Iran va menţine statu-quoul actual al programului său nuclear, iar SUA nu vor impune nicio nouă sancţiune şi nu vor desfăşura forţe suplimentare în regiune. SUA se angajează ca de la semnarea prezentului protocol, Departamentul Trezoreriei americane să elibereze derogări pentru exportul de petrol brut iranian, de produse petroliere şi derivate şi pentru toate serciciile asociate, inclusiv tranzacţii bancare, asigurări, transport etc. SUA se angajează să facă deplin diponibile şi utilizabile fondurile şi averile Iranului îngheţate sau supuse unor restricţii încă de la punerea în aplicare a prezentului protocol de acord. SUA şi Iran se vor pune de comun acord asupra procedurilor referitoare la eliberarea acestor fonduri în timpul negocierilor. Aceste fonduri vor trebui să fie deplin utilizabile pentru orice plată în favoarea oricărui beneficiar final desemnat de către Banca centrală a Republicii Islamice Iran. Statele Unite ale Americii se angajează să elibereze toate licenţele şi autorizaţiile necesare în consecinţă. SUA şi Iran convin că un mecanism de punere în executare va fi stabilit în vederea supravegherii bunei puneri în aplicare a prezentului protocol de acord şi respectarea viitoare a acordului final. După semnarea prezentului protocol şi sub rezerva începerii punerii în aplicare a paragrafelor 1, 4, 5, 10 şi 11, SUA şi Iran vor începe negocieri referitoare la acordul final exclusiv asupra celorlalte paragrafe. Acordul final va fi aprobat printr-o rezoluţie cu caracter constrângăror a Comsiliului de Securitate al ONU.

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