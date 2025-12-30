Zona care trăiește din amintiri

Orașul trăiește, la fel ca restul localităților miniere din zona Apusenilor, din amintirile perioadei în care mineritul era principala ocupație a locuitorilor. În apropiere se află zăcăminte importante de aur, la Barza, Ruda, Rovina și Stănija. Toate minele au fost închise în urmă cu 20 de ani, iar galeriile au intrat în conservare. 

Speranța comunităților din zonă este demararea proiectului de la Rovina, unde ar urma să se exploateze aur și cupru, cu finanțare de la Uniunea Europeană. Orașul Brad deține unicul muzeu al aurului din România, considerat de unii specialiști din domeniu singular și la nivelul Europei. Muzeul îşi are originea în colecţiile de minerale, roci, eşantioane cu aur nativ, unelte şi instrumente de minerit din perioada vechilor societăţi miniere, de la sfârşitul veacului al XIX-lea, menţionate de diverşi cercetători ai zăcămintelor aurifere din perimetrul orașului. 

Muzeul Aurului Brad. Foto: Facebook
Muzeul Aurului Brad. Foto: Facebook

Sute de eșantioane cu aur, vechi de peste 100 de ani

Geologul german Frederich Scumacher susținea într-un raport întocmit cu ocazia studierii zăcămintelor Societăţii „Ruda – 12 Apostoli”, în anii 1910-1911, despre existenţa unei colecţii de aproape 200 de eşantioane cu aur. La aceasta s-au adăugat peste 160 de eşantioane şi roci pe care le-a studiat şi le-a donat societăţii miniere. 

Multe dintre ele se păstrează şi astăzi în depozitul muzeului, în cutii etichetate în original, în limba germană. În prezent, colecția cuprinde peste 1.000 de eșantioane de aur nativ (aur în forma sa pură, extras din mină) și un număr aproape similar de alte minerale și roci valoroase, alături de echipamente de minerit, fotografii de epocă și documente istorice. 

„Zestrea expoziţională a muzeului cuprinde eşantioane recoltate de geologi şi mineri care au lucrat la diferite mine din Munţii Metaliferi, 80% fiind din zona Bradului: Ruda, Valea Morii şi Brădişor. Marea majoritate reprezintă aurul nativ şi alte minerale aurifere (teluri). În afară de eşantioanele cu aur prezentate pe zăcăminte, mai există şi o colecţie cu minerale, ordonate sistematic cu eşantioane din zăcămintele din România şi din lume. Valoarea exponatelor din colecţia Muzeului Aurului Brad constă în faptul că nu s-a intervenit asupra lor, ele păstrând aspectul iniţial, aşa cum au fost ele scoase la lumină din subteran”, spune Grigore Verdeș, inginer geolog și fost ghid al muzeului.

Între exponatele de aur se află piese unice, formate exclusiv prin procese naturale, care au fost asociate cu forme de animale, plante sau diverse obiecte, primind denumiri precum „Harta României”, „Ursul Fram”, „Tunul lui Avram Iancu”, „Pana lui Eminescu”, „Şopârla de aur”, „Căţeluşul”, „Feriga”, „Balerina” sau „Mireasa”. O piesă de o raritate excepţională este „Decaderul de aur”, la care se distinge cu uşurinţă forma cristalină cu 12 feţe, aflată la capătul unor cristale alungite. 

aur almelar cuarțIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 12

Pepită asigurată pentru 500.000 de euro

Printre cele mai cunoscute şi valoroase exponate se numără două pepite din aur nativ ce au aspectul unor mici şopârle. Deși valoarea acestora este inestimabilă, există unele estimări financiare cu privire la asigurarea unora dintre exponate. De exemplu, piesa cea mai spectaculoasă, denumită „Șopârla de aur”, a fost expusă acum câțiva ani într-un muzeu din Germania și a fost asigurată pentru perioada transportului cu suma de 500.000 de euro. Pepita descoperită în Munții Metaliferi cântărește mai multe grame și seamănă izbitor cu o șopârlă. 

„Șopârla de aur”, pepită din Muzeul Aurului Brad
„Șopârla de aur”, pepită din Muzeul Aurului Brad. Foto: Muzeul Aurului Brad

Un alt obiect unic este „Steagul dacilor” – un agregat aurifer rar, alungit, ce aduce cu forma dragonului reprezentat pe steagul de luptă al dacilor. De asemenea, „Cristalul pentagonal” este un cristal de aur cu cinci fețe perfect definite, considerat unicat în lume datorită geometriei sale neobișnuite. Întreaga colecție de obiecte din aur cântărește aproximativ 5 kilograme.

Prima dată certă de existență a muzeului este 4 iulie 1912, când apare consemnat într-un registru de vizitatori că această colecţie putea fi vizitată şi de persoane din afara societăţii miniere. Prima colecție de obiecte este mai veche, de la sfârșitul secolului al XIX-lea. În perioada interbelică, colecţia a fost completată cu noi exponate cu aur, din zăcămintele „patrulaterului aurifer” al Munţilor Apuseni, aparţinătoare Societăţii minelor de aur „Mica”, cu sediul în București. 

În acelaşi timp, colecţia s-a îmbogăţit cu numeroase eşantioane de minerale din România şi foarte multe din alte ţări, obţinute prin schimburi sau donaţii. „Mica” a fost o societate minieră anonimă din România, înființată în 1920, cu un capital de 25 de milioane de lei. Societatea a cumpărat cu suma de 15 milioane de mărci proprietățile miniere din România, localizate în zona Brad, ale unei societăți cu sediul în Germania. A exploatat în special mine de aur, de argint și de cărbune. Avea uzine proprii de prelucrare a minereurilor, uzine metalurgice, o uzină electrică și numeroase participații la alte întreprinderi industriale din România sau din străinătate. 

Activitatea s-a dovedit a fi foarte profitabilă, ceea ce a făcut ca în 1946, capitalul societății să depășească 5 miliarde de lei. Societatea care producea cea mai mare parte a aurului din România a fost naționalizată în 1948.

Ce alte exponate se mai pot vedea în muzeu

„La data de 11 iunie 1948, când s-au naţionalizat bunurile societăţii, colecţia mineralogică aflată în inventarul acesteia avea 992 de eşantioane şi probe cu aur (liber) nativ, 383 de eşantioane de minerale, fără conţinut de aur, 53 de eşantioane de roci, precum şi reactivi şi produse de activităţi conexe celor miniere, machete, aparate, obiecte vechi de minerit (unelte din epoca romană). După anul 1948, a continuat îmbogăţirea colecţiei cu eşantioane, atât din România, cât şi din străinătate. Această colecţie a aparţinut întotdeauna societăţii miniere din Brad, în prezent se află în inventarul CN Minvest SA Deva, cu un număr de 1.305 exponate cu aur şi 1.000 de exponate de minerale fără aur, precum şi numeroase obiecte arheologice şi de minerit, care dovedesc existenţa activităţii miniere de peste 2.000 de ani”, afirmă geologul Grigore Verdeș.

Muzeul Aurului Brad, exponateIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 2

Dintre exponatele reprezentative ale activităţii de minerit se remarcă copia vagonetului de lemn, cu linie de lemn, prevăzută cu schimbător (ac) de rulare, din sec. al XIV-lea, descoperit la mina Ruda Brad. Originalul se află la Muzeul Mineritului din Bochum, Germania. La Muzeul Tehnic din Berlin se află un vagonet din lemn, pe o cale de rulare, tot din lemn, prevăzută cu schimbător cu ac şi inimă, tot de la mina Ruda Brad. 

În prezent, muzeul este deschis publicului larg, iar programul de vizitare este cuprins între orele 9.00 și 17.00.

Foto: Muzeul Aurului Brad

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum au reușit piloții să aterizeze pe aeroportul din Cluj-Napoca pe o vreme extremă, cu vânt violent | VIDEO

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul făcut de Elena Udrea aruncă absolut totul în aer. Nimeni nu se aștepta la asemenea cuvinte, tocmai acum: "S-a terminat?Niciun regret! Doar suferința Evei…" Continuarea a stârnit un val uriaș de reacții, e vestea care i-a încremenit pe toți
Viva.ro
Anunțul făcut de Elena Udrea aruncă absolut totul în aer. Nimeni nu se aștepta la asemenea cuvinte, tocmai acum: "S-a terminat?Niciun regret! Doar suferința Evei…" Continuarea a stârnit un val uriaș de reacții, e vestea care i-a încremenit pe toți
De ce profesorii refuzau să mai predea ore la clasa unde învăța Nicușor Dan. „N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă a povestit tot. Detalii neștiute despre familia și trecutul președintelui României
Unica.ro
De ce profesorii refuzau să mai predea ore la clasa unde învăța Nicușor Dan. „N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă a povestit tot. Detalii neștiute despre familia și trecutul președintelui României
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Elle.ro
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
gsp
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
GSP.RO
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
Piero Ferrari, cadou de 32 de milioane de euro pentru soția Romina Gingașu
GSP.RO
Piero Ferrari, cadou de 32 de milioane de euro pentru soția Romina Gingașu
Parteneri
Imagini rare cu văduvul lui Brigitte Bardot! A rămas singur la 82 de ani! Un nume cunoscut, controversat, dar totuși, bărbatul pe care Bardot l-a iubit cel mai mult. S-a căsătorit cu el după doar o lună de relație
Libertateapentrufemei.ro
Imagini rare cu văduvul lui Brigitte Bardot! A rămas singur la 82 de ani! Un nume cunoscut, controversat, dar totuși, bărbatul pe care Bardot l-a iubit cel mai mult. S-a căsătorit cu el după doar o lună de relație
Elena Udrea, ca o felină, la ziua ei de naștere! Ruj fucsia, decolteu abisal, coafură impecabilă și ședință foto în zăpadă! Imaginile momentului cu fosta ministră și familia ei
Avantaje.ro
Elena Udrea, ca o felină, la ziua ei de naștere! Ruj fucsia, decolteu abisal, coafură impecabilă și ședință foto în zăpadă! Imaginile momentului cu fosta ministră și familia ei
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”
Tvmania.ro
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”

Alte știri

România, depășită în 2025 la numărul de nașteri de 17 țări în care există conflicte armate sau războaie
Știri România 00:23
România, depășită în 2025 la numărul de nașteri de 17 țări în care există conflicte armate sau războaie
Gripa din România va lua amploare la începutul lui 2026, avertizează specialiștii: „Atenție la bătrâni! Nu e o simplă răceală, te pune la pat în 24 de ore”
Știri România 29 dec.
Gripa din România va lua amploare la începutul lui 2026, avertizează specialiștii: „Atenție la bătrâni! Nu e o simplă răceală, te pune la pat în 24 de ore”
Parteneri
Raport cutremurător: zeci de soldați moldoveni bătuți crunt în cazarme, unii au ajuns la spital cu traumatisme grave și fracturi severe
Adevarul.ro
Raport cutremurător: zeci de soldați moldoveni bătuți crunt în cazarme, unii au ajuns la spital cu traumatisme grave și fracturi severe
Cine i-a făcut cel mai mare rău lui Dinamo! “Revoluția ne-a spart echipa, dar el ne-a distrus!”
Fanatik.ro
Cine i-a făcut cel mai mare rău lui Dinamo! “Revoluția ne-a spart echipa, dar el ne-a distrus!”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Parteneri
Violeta, fiica Andreea Marin, și iubitul ei, George, au împlinit doi ani de relație. Ce a transmis tânăra cu ocazia asta: „Te iubesc.”
Elle.ro
Violeta, fiica Andreea Marin, și iubitul ei, George, au împlinit doi ani de relație. Ce a transmis tânăra cu ocazia asta: „Te iubesc.”
Tragedie în showbiz. Le-a murit fetița în ziua de Crăciun! Acum s-a aflat prin ce durere cumplită trec. „Nu pot accepta”
Unica.ro
Tragedie în showbiz. Le-a murit fetița în ziua de Crăciun! Acum s-a aflat prin ce durere cumplită trec. „Nu pot accepta”
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Viva.ro
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o

Monden

Anna Kournikova și Enrique Iglesias au publicat prima fotografie cu toți cei patru copii
Stiri Mondene 29 dec.
Anna Kournikova și Enrique Iglesias au publicat prima fotografie cu toți cei patru copii
Marina Almășan rupe tăcerea despre fiul ei, la patru ani de la moartea lui Victor Socaciu: „Nu și-a putut lua rămas-bun de la el”
Stiri Mondene 29 dec.
Marina Almășan rupe tăcerea despre fiul ei, la patru ani de la moartea lui Victor Socaciu: „Nu și-a putut lua rămas-bun de la el”
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Momentul în care o maşină se izbeşte de perete, în Pasajul Unirii. Şoferul a scăpat ca prin minune
ObservatorNews.ro
Momentul în care o maşină se izbeşte de perete, în Pasajul Unirii. Şoferul a scăpat ca prin minune
Cum a arătat Crăciunul în vila Danei Budeanu! Ca la ea, la nimeni! Lux orbitor, eleganță regală. Dar ce se vede pe masă, detaliul care ne-a lăsat cu gura căscată
Libertateapentrufemei.ro
Cum a arătat Crăciunul în vila Danei Budeanu! Ca la ea, la nimeni! Lux orbitor, eleganță regală. Dar ce se vede pe masă, detaliul care ne-a lăsat cu gura căscată
Parteneri
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
GSP.ro
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
Primul abandon în Liga 2! Finanțatorul nu va mai sprijini clubul din 2026: „Mă retrag, nu mai pot ajuta echipa!”
GSP.ro
Primul abandon în Liga 2! Finanțatorul nu va mai sprijini clubul din 2026: „Mă retrag, nu mai pot ajuta echipa!”
Parteneri
„Mama a trebuit să dispară”. Planul diabolic pus la cale de tânăra din Sibiu pentru a scăpă de cea care i-a dat viață. INCREDIBIL de ce
StirileKanalD.ro
„Mama a trebuit să dispară”. Planul diabolic pus la cale de tânăra din Sibiu pentru a scăpă de cea care i-a dat viață. INCREDIBIL de ce
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
Redactia.ro
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
KanalD.ro
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul

Politic

Scandal la CCR. Reacția judecătorilor puși de PSD, care au blocat decizia privind pensiile speciale: o acuză pe șefa CCR de lucruri „fără precedent”
Politică 29 dec.
Scandal la CCR. Reacția judecătorilor puși de PSD, care au blocat decizia privind pensiile speciale: o acuză pe șefa CCR de lucruri „fără precedent”
Un deputat SOS are în declarația de avere o Dacia 1300, dar vine la Parlament cu un Mercedes GLE de 123.000 de euro
Politică 26 dec.
Un deputat SOS are în declarația de avere o Dacia 1300, dar vine la Parlament cu un Mercedes GLE de 123.000 de euro
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Ce îl sperie cel mai mult pe David Popovici. La Singapore a pățit-o pentru prima dată
Fanatik.ro
Ce îl sperie cel mai mult pe David Popovici. La Singapore a pățit-o pentru prima dată
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental
Spotmedia.ro
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental