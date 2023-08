Theodor Stolojan a precizat că Marcel Ciolacu nu este fraierul de serviciu, așa cum s-a autointitulat premierul recent.

„Domnul Ciolacu nu este așa cum s-a autointitulat fraierul de serviciu, chemat să pună ordine în finanțele publice, în bugetul României, care în prezent are deficite și mai ales creează o datorie publică nesustenabilă, el este primul-ministru al țării, cu o responsabilitate uriașă, într-un moment critic pentru România”, a spus fostul premier Stolojan.

Potrivit lui Stolojan, problema Guvernului, a domnului Ciolacu, ca prim-ministru și nu ca fraier de serviciu, cum se autointitulează dânsul, este și de a face reformele necesare, pentru a corecta aceste dezechilibre economice care au condus la dezechilibrul bugetar.

Fostul premier a vorbit și despre Programul Național de Redresare și Reziliență

„Cei care se revoltă împotriva Programului Național de Redresare și Reziliență nu înțeleg nimic din ce reforme trebuie să facă România. Putem să nu facem reforma pensiilor speciale? Cum am propus-o acum e o caricatură, ne facem că facem ceva. Putem să nu rezolvăm problema de reformă în sistemul public bugetar, unde teoreticieni de două parale au promovat ideea că putem face creștere economică, mărind veniturile, necorelat cu evoluția productivității muncii și am ajuns unde am ajuns, că salariul mediu net în sectorul bugetar este mult mai mare decât salariul net în sectorul privat, care este o anomalie”, a punctat Stolojan.

Legea pensiilor speciale a fost amânată pentru la toamnă, după ce Curtea Constituţională a întors legea pensiilor speciale în Parlament la începutul lunii august, pe motiv că unele articole sunt neconstituționale.

