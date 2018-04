După ce a câștigat pentru a treia oară consecutiv Maratonul 6633 Arctic Ultra, Tibi Ușeriu se pregătește pentru Ultramaratonul Everestului. Sportivul a fost premiat, miercuri, de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu 25.000 de lei, iar o parte din bani vor fi folosiți pentru expediția din Himalaya.

Tibi Ușeriu a primit, pentru a treia oară, premiul de excelență al județului Bistrița-Năsăud, pentru câştigarea ediţiei din 2018 a Maratonului 6633 Arctic Ultra, notează Mediafax.ro. Sportivul a fost premiat de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu 25.000 de lei.

Ca în fiecare an, Tibi Ușeriu spune că va ajuta un sportiv care are nevoie de ajutor, iar o parte din sumă va fi folosită pentru a se pregăti pentru Ultramaratonul Everestului care va avea loc în luna mai.

Ușeriu a vorbit şi despre premiile obţinute după ce a câştigat Artic Ultra 6633, precum și despre motivele pentru nu va merge să îşi revendice premiul de la Primăria Capitalei.

„La această competiţie (Maratonul Artic Ultra 6633 – n.r.), primul meu premiu a fost un pulover de 18 dolari (…), anul trecut a crescut premiul – am primit o geacă în valoare de 70 de dolari, iar anul acesta speram să crească, dar a scăzut, am primit din nou un pulover, puţin mai ieftin decât primul, dar, premiul pentru mine, pentru ceea ce am făcut şi ce am realizat în aceşti ani a fost recunoştinţa judeţului, recunoştinţa dumnevoastră. Sunt foarte mândru de fiecare dată, mă bucur că pot să reprezint judeţul nostru. Eu am încercat să rămân în judeţul nostru, după cum ştiţi, am fost propus pentru titlul de cetăţean de onoare al Bucureştiului, dar mi-am zis că aş vrea să încep de acolo de unde am plecat. Aştept foarte mult ca domnul primar de la Prundu Bârgăului să mă propună prima dată pentru acest titlu şi-apoi să merg mai sus. Eu am încercat de fiecare dată să plec de jos şi să ajung sus. Aştept deocamdată să mă propună cetăţean de onoare la mine în sat, acolo unde m-am născut sau unde locuiesc şi de-acolo să încep şi până la urmă să ajung şi la Bucureşti. Mă bucur foarte mult de fiecare dată când pot să reprezint judeţul şi România”, a spus Tibi Uşeriu.