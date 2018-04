Ticu Lăcătușu pregătește primul Muzeu al Muntelui: ”Ciobanii români făceau alpinism cu 200 de ani în urmă”

Constantin Lăcătușu, primul român care a urcat Everestul, pregătește primul Muzeul al Muntelui din România. Este vorba despre un muzeu dedicat alpinismului, cu obiecte pe care le-a adunat într-o viață dedicată acestui sport. Printre exponate se vor afla unele absolut inedite, care demonstrează că alpinismul se practică în țara noastră de cel puțin 200 de ani.

Ticu Lăcătușu, care a împlinit anul acesta 57 de ani, a ajuns pe Everest (8.848 de metri) la 17 mai 1995, fiind primul român care a dus tricolorul pe „Acoperișul Lumii”. Alpinistul din Piatra Neamț este singurul român care a urcat cele mai înalte vârfuri de pe cele șapte continente.

O altă realizare majoră a celebrului alpinist a fost inițierea proiectului românesc pentru construirea unei școli noi în Nepal, în localitatea Jethal. Cea veche fusese distrusă de un cutremur. Școala a fost deschisă în aprilie 2017, iar Ticu Lăcătușu a devenit un erou local.

Dacă proiectul din Nepal a mers ușor, un alt proiect, gândit pentru România, bate pasul pe loc de 15 ani. Este vorba despre ”Muzeul Muntelui” dedicat alpinismului.

”Dețin câteva sute de artefacte pe acest domeniu”

”Strâng obiecte pentru acest muzeu de zeci de ani. Am lansat ideea de 15 ani, dar abia acum am găsit sprijin. În acest moment dețin câteva sute de artefacte pe domeniul alpinismului. Unele sunt românești, altele străine. În afară de obiectele unor alpiniști celebri, dețin unele vechi de sute de ani, din toată lumea, inclusiv România. Este adevărat că alpinismul sportiv a fost atestat prima oară în 1786, în Alpi, dar să știți că dețin câțiva colțari vechi de peste 200 de ani, care au aparținut unor ciobani români. Și ei urcau iarna pe munți înalți, dar nu știm dacă o făceau din spirit sportiv. În sfârșit, în acest moment am primit un spațiu, respectiv un imobil, din partea Primăriei din Piatra Neamț pentru Muzeul Muntelui. Ne apucăm de amenajare”, ne-a spus Constantin Lăcătușu.

În afară de exponatele legate strict de alpinism, Lăcătușu spune că în acest spațiu vor exista și obiecte specifice popoarelor care locuiesc în imediata vecinătate a marilor vârfuri din lume.

”Ca tehnologie muzeistică, ținem morțiș să ne ridică la cele mai înalte standarde mondiale, în special în domeniul interacțiunii. Va fi mult de lucru, dar eu doresc ca deschiderea să aibă loc pe 17 mai 2020”, ne-a mai spus alpinistul.

La data când se intenționează deschiderea Muzeului Muntelui se vor împlini exact 25 de ani de când primul alpinist român a urcat pe Everest.

(Foto: Constantin Lăcătușu)

