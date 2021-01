Timiș, rămâne cu rata de infectare cea mai mare. București, încă zi cu cele mai multe cazuri noi. Situația pe județe

Persoane in varsta ce poarta masti de protectie, traverseaza pe la o trecere de pietoni, in Bucuresti, marti, 14 aprilie 2020. Conform ordonantelor militare, adoptate pentru a limita efectele pandemiei de COVID-19, persoanele in varsta de peste 65 de ani, considerate cele mai vulnerabile in fata pandemiei de coronavirus, au voie sa iasa din casa in intervalul orar 11:00 si 13:00, pentru cumparaturi sau asistenta medicala. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO