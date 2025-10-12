Prima etapă a proiectului vizează tronsonul cuprins între strada Înfrățirii și Punctele Cardinale, pe direcția spre centru, iar lucrările vor fi efectuate pe timp de noapte pentru a reduce disconfortul în trafic.

Potrivit primăriei, scopul proiectului este creșterea vitezei și predictibilității curselor de transport public, utilizate zilnic de aproximativ 14.000 de călători.

Noul culoar va fi completat cu semafoare inteligente, care vor acorda prioritate autobuzelor în intersecțiile majore, scurtând timpii de așteptare și durata călătoriilor.

Deși numărul de benzi pentru autoturisme va rămâne neschimbat, o parte dintre locurile de parcare de pe unele tronsoane ale bulevardului vor fi desființate pentru a face loc traseului destinat transportului public.

Reacțiile șoferilor sunt împărțite. Unii consideră proiectul „o idee foarte proastă”, temându-se că traficul se va aglomera și mai mult pe celelalte benzi, relatează Digi 24.

Alții însă îl văd ca pe un pas firesc către încurajarea transportului în comun și descurajarea utilizării mașinilor personale.

„Am modernizat deja flota și am introdus aplicații care arată în timp real sosirea autobuzelor. Dar nu este suficient dacă vehiculele rămân blocate în trafic. Culoarul verde de pe Take Ionescu este pasul decisiv – va oferi prioritate autobuzelor și timpi reali de deplasare mai buni decât cu mașina personală. Astfel, transportul public devine o opțiune reală, nu un compromis”, a declarat viceprimarul Ruben Lațcău.

Lucrările vor include refacerea fundației carosabilului, acolo unde este necesar, și înlocuirea stratului de asfalt.

Locuitorii care parchează în zonă sunt rugați să elibereze locurile de parcare începând de luni, 5 octombrie 2025, ora 21.00, pentru a permite desfășurarea lucrărilor.