Balena a fost dusă pe o barjă și eliberată în larg

Operațiunea de salvare a atras o atenție uriașă în Germania și a fost urmărită de oameni din mai multe țări. Imaginile cu balena, aflată în suferință și aproape nemișcată zile la rând, au fost transmise live de presa locală, iar fiecare schimbare în starea ei de sănătate a fost tratată ca o veste de ultimă oră.

Echipa de salvare a eliberat balena sâmbătă dimineață, dintr-o barjă aflată în Marea Nordului. Jens Schwarck, membru al inițiativei private care a participat la operațiune, a spus că eliberarea a avut loc în jurul orei 9.00, ora locală, potrivit agenției germane dpa, citată de AP.

Balena a fost eliberată la aproximativ 70 de kilometri de coasta orașului Skagen, din Danemarca. Imagini filmate cu drona au arătat o balenă care înota lângă barjă și arunca apă prin orificiul de respirație. Totuși, autoritățile nu au confirmat imediat că animalul surprins în imagini era chiar „Timmy”.

Înainte de eliberare, balenei i-ar fi fost montat un transmițător GPS, pentru ca specialiștii să poată urmări traseul ei după revenirea în larg, potrivit dpa.

Cum a ajuns „Timmy” în Marea Baltică

Balena cu cocoașă a fost observată pe 3 martie în apropierea coastei germane a Mării Baltice. Apariția ei a fost neobișnuită, pentru că habitatul natural al acestor balene este în Atlantic. Nu este clar de ce animalul a ajuns atât de departe de zona în care trăiește în mod normal. Unii experți cred că balena s-ar fi rătăcit în timp ce urmărea un banc de heringi sau în timpul migrației.

Timmy, a humpback whale repeatedly stranded off Germanys coast, has been released into the North Sea after a weeks long rescue and relocation mission.



După ce a intrat în Marea Baltică, „Timmy” a rămas de mai multe ori blocată în ape puțin adânci, în apropierea orașului german Wismar. Starea ei s-a înrăutățit treptat, iar încercările de a o ghida către ape mai adânci nu au dat rezultate.

Animalul respira neregulat și abia se mai mișca

Potrivit AP, balena se afla într-o stare vizibil proastă. Respira neregulat și, în unele zile, abia se mișca. În plus, animalul avea și probleme grave ale pielii, puse pe seama salinității scăzute din Marea Baltică.

Salvatorii au aplicat cantități mari de unguent cu zinc pe pielea balenei, în încercarea de a-i calma leziunile. Situația ei a devenit rapid un subiect național în Germania, iar imaginile transmise în direct au alimentat interesul publicului.

Presa locală a relatat zile la rând despre starea balenei, iar publicațiile online au trimis alerte pentru cele mai mici noutăți legate de sănătatea și mișcările ei.

Salvarea balenei a stârnit o dezbatere aprinsă

Cazul a împărțit opinia publică și comunitatea științifică. Unii specialiști au avertizat că transportul ar putea fi prea mult pentru un animal deja slăbit. Ei au spus că balena ar fi putut căuta intenționat ape puțin adânci pentru că era epuizată și avea nevoie să se odihnească.

Pe de altă parte, medicii veterinari implicați în inițiativa privată de salvare au considerat că balena era suficient de stabilă pentru a fi transportată. Ministrul mediului din landul german Mecklenburg-Pomerania Inferioară a aprobat încercarea de salvare, deși existau avertismente din partea unor oameni de știință. Operațiunea a fost propusă de o inițiativă privată.

Unii cereau ca balena să fie lăsată în pace, alții au cerut salvarea ei

Activiștii au organizat proteste și au cerut eliberarea balenei. Alți oameni au susținut diferite idei pentru transportarea animalului înapoi către zone mai sigure. Întrebarea principală a fost dacă trebuia balena lăsată să moară în pace sau trebuia făcută o ultimă încercare de a o ajuta să ajungă înapoi în Atlantic.

Autoritățile și echipa de salvare au ales a doua variantă. Balena a fost mutată pe o barjă și dusă în Marea Nordului, într-o zonă aflată mult mai aproape de drumul ei firesc către Atlantic.

Nu se știe încă dacă „Timmy” va supraviețui

Eliberarea în Marea Nordului nu înseamnă automat că balena este salvată complet. Starea ei fusese fragilă după săptămâni de blocaje repetate, respirație dificilă, mișcări lente și probleme ale pielii.

Transmițătorul GPS ar putea arăta în zilele următoare dacă animalul se deplasează către ape mai adânci și dacă reușește să își continue drumul spre Atlantic.

Pentru moment, cazul balenei „Timmy” rămâne una dintre cele mai urmărite operațiuni de salvare a unui animal marin din Germania. Povestea ei a atras emoție, controverse și întrebări grele despre cât de departe trebuie să meargă oamenii atunci când încearcă să ajute un animal sălbatic aflat în suferință.