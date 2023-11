„În seara de sâmbătă, 25 noiembrie 2023, în cadrul evenimentului «Balul Bobocilor» organizat la un restaurant din municipiul Râmnicu Vâlcea, jandarmii au intervenit pentru a gestiona o situaţie delicată ce implica doi tineri surprinşi în posesia unor substanţe interzise şi obiecte periculoase. Pe parcursul evenimentului, doi tineri au atras atenţia autorităţilor, manifestând un comportament suspect”, a anunțat luni, 27 noiembrie, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vâlcea.

Jandarmii vâlceni i-au legitimat, iar în urma controlului corporal au depistat tinerii cu droguri și arme albe asupra lor.

La unul dintre ei a fost găsit, ascuns în încălţăminte, un pliculeț cu „substanţe suspecte, presupuse a fi interzise de legislaţia în vigoare”.

„Cei doi tineri au declarat că aceste substanţe, cunoscute stradal sub denumirea de «Cristale», erau destinate consumului propriu”, precizează Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vâlcea.

Ulterior, jandarmii au descoperit asupra altor doi tineri cu vârste de 19, respectiv 21 de ani, un cuţit cu lamă pliabilă şi un spray lacrimogen, care erau ascunse în haine.

Mihaela Andreianu, inspectorul şcolar general din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea, a declarat pentru News.ro că instituţia pe care o conduce nu a fost informată despre un astfel de incident nici de către Biroul Siguranţă Şcoală, nici de către Jandarmerie.

Recomandări În plină campanie de PR privind majorarea pensiilor, PSD și PNL nu au bani să plătească, de patru luni, tichetele de călătorie ale pensionarilor

„Am întrebat directoarea, pentru că oficial nu am primit nimic nici de la Siguranţă Şcoală, nici de la Jandarmerie, şi atunci am luat legătura cu doamna director şi am întrebat-o şi mi-a spus că acolo nu a avut loc niciun incident, mai mult decât atât şcoala a anunţat şi Poliţia, şi Jandarmeria, care au fost prezente acolo”, a spus Mihaela Andreianu.

Oficialul a spus că este „posibil să fi fost alte persoane, venite din afară”.

„Pentru că la 19 şi 21 de ani, nu aveau ce căuta la un bal al bobocilor. Nu cred că este vorba despre elevii şcolii, pentru că ne anunţa Poliţia sau Jandarmeria, pe noi ne anunţă când apar incidente în care sunt implicaţi elevi”, a mai declarat Mihaela Andreianu.

Urmărește-ne pe Google News