Exodul tinerilor din Regatul Unit: cifrele oficiale

Potrivit Oficiului Național de Statistică (ONS), 195.000 de persoane cu vârsta sub 35 de ani s-au mutat în străinătate în anul încheiat în luna iunie.

De asemenea, trei sferturi dintre cetățenii britanici care au emigrat până în iunie 2025 aveau sub 35 de ani.

Datele recente ale Oficiului Național de Statistică (ONS) indică un fenomen îngrijorător: tinerii britanici părăsesc Marea Britanie discret, dar în număr mare. Între iunie 2024 și iunie 2025, au emigrat 693.000 de persoane, cel mai ridicat nivel din ultimul secol.

ONS precizează însă că metodologia de estimare a migrației s-a schimbat recent, ceea ce face dificilă compararea directă cu anii anteriori. Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al instituției afirmă că datele nu sunt surprinzătoare, deoarece migrația este dominată, în mod tradițional, de tineri.

Și mulți români care au plecat să muncească în Marea Britanie s-au întors acasă.

„E mult mai sigur în Tokyo”, povestea unui absolvent de Cambridge

Ray Amjad, în vârstă de 25 de ani, din Manchester, a absolvit Universitatea Cambridge și inițial s-a gândit să rămână în Marea Britanie.

După ce a călătorit în peste 20 de țări și a lucrat de la distanță în domeniul designului web, a realizat că nu se mai vede trăind acasă.

Anul trecut s-a mutat la Tokyo, cu o viză de doi ani destinată absolvenților de top, și speră să obțină rezidența permanentă.

„Din experiența mea, Regatul Unit pierde prea mulți tineri talentați”, spune el.

„Japonia are parte de o afacere bună, într-adevăr – ne mutăm aici, complet formați, iar ei nu au fost nevoiți să ne plătească pentru educație sau asistență medicală în copilărie”.

Ray observă și o schimbare de generație în rândul expaților din Japonia: „Aici, în Tokyo, înainte se mutau oameni mult mai în vârstă ca să muncească, dar asta s-a schimbat recent”.

Siguranța și costurile locuințelor sunt factori decisivi: „Mă simt mult mai în siguranță aici. Pot să mă plimb și să nu-mi fac griji că mi se fură telefonul. Pot să-mi las laptopul într-o cafenea o vreme și tot acolo va fi”.

„Și apartamentul pe care îl închiriez aici ar fi de trei ori mai scump în Londra”.

„Oamenii visează în stil măreț în Dubai”, antreprenoriatul fără impozit pe venit

Isobel Perl, în vârstă de 30 de ani, și-a lansat propriul brand de produse de îngrijire a pielii în casa părinților din Watford.

După cinci ani de muncă, a decis să se mute la Dubai, unde speră să-și dezvolte afacerea.

„Sora mea s-a mutat în Dubai acum câțiva ani, iar părinții mei au decis să se mute și ei, așa că pur și simplu are sens”, spune ea.

„Soarele tot anul este un motiv important pentru mine. Este un loc scump de trăit, dar nu va trebui să plătesc impozit pe venit”.

Isobel se numără printre primii beneficiari ai uneia dintre cele 10.000 de vize de aur pentru creatori de conținut, care permit rezidența timp de 10 ani.

„Majoritatea oamenilor care se mută în Dubai au ambiții și visuri mari”.

„Este atât de important să fii în preajma acelei energii. Există o comunitate de afaceri înfloritoare și este un loc foarte inspirator”, a mai spus tânăra.

Antreprenoarea intenționează să continue producția în Regatul Unit, dar să conducă afacerea din Dubai.

Totuși, înainte de plecare, se confruntă cu o problemă majoră: schimbarea numelui brandului din cauza unei dispute privind marca înregistrată.

„A trebuit să reduc prețurile și este o lovitură financiară uriașă”, spune Isobel.

„Chiar am nevoie de un nou început. Intru în noul an cu o energie plină de speranță”, adaugă aceasta.

„Slujba mea într-o corporație mă făcea să mă simt nefericit”

Sol Hyde, în vârstă de 25 de ani, din Colchester, a renunțat la locul de muncă dintr-o corporație în octombrie anul trecut, după ce a realizat că stilul de viață îl afecta profund.

„Mă trezeam în întuneric și frig. Era o existență destul de singuratică pentru că toți prietenii mei munceau din greu”, spune el.

„Nu aveam nicio idee ce să fac, dar știam pur și simplu că trebuie să ies”.

După ce afacerea sa online a început să fie profitabilă, a plecat imediat din Marea Britanie.

„Același lucru este valabil pentru aproape fiecare antreprenor din Marea Britanie pe care îl cunosc”, adaugă el.

Sol și-a petrecut cea mai mare parte a anului lucrând din Bali, iar pe viitor ia în calcul Cape Town, în Africa de Sud.

„Mă trezesc la soare și mă urc pe motocicletă”.

„Întâlnesc alți 30 de tineri care își construiesc afaceri și bem o cafea împreună. Lucrez împreună cu prietenii toată ziua și apoi ieșim seara”, a mai spus Sol.

Cel mai greu a fost să-și lase familia și prietenii în urmă, spune el, însă paradoxal se simte mai apropiat de ei acum.

Critici la adresa culturii și fiscalității din Marea Britanie

Sol este de părere că Regatul Unit suferă de „sindromul macului înalt”: „Succesul este întâmpinat cu critici, răspândirea de zvonuri și ură generală”.

Deși are deja șase angajați și plănuiește să mai angajeze patru, consideră că sistemul fiscal britanic i-ar fi limitat dezvoltarea.

„Aceasta este o soluție pe termen mediu pentru mine. Iubesc Regatul Unit și nu exclud posibilitatea de a mă întoarce când voi fi într-o situație financiară mai bună, dar acum sunt atât de bucuros că am plecat”, adaugă tânărul.

Reacția autorităților britanice

Un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Muncă și Pensii a declarat că guvernul își intensifică eforturile pentru a stimula economia și a crea locuri de muncă bine plătite, menținând impozitul pe profit la 25% și sprijinind startup-urile.

„Fiecare tânăr merită o șansă egală de a reuși și, atunci când i se oferă sprijinul și oportunitățile potrivite, le va valorifica”.

În ciuda acestor promisiuni, tot mai mulți tineri britanici aleg, cel puțin pentru moment, să-și construiască viitorul departe de casă.

De altfel, studenții din Marea Britanie nu mai cred că universitatea este cheia succesului.

Iar tot mai mulți tineri aleg meserii neobișnuite, îngrijorați că AI le fură locurile de muncă.