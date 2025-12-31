Exodul tinerilor din Regatul Unit: cifrele oficiale

Potrivit Oficiului Național de Statistică (ONS), 195.000 de persoane cu vârsta sub 35 de ani s-au mutat în străinătate în anul încheiat în luna iunie.

De asemenea, trei sferturi dintre cetățenii britanici care au emigrat până în iunie 2025 aveau sub 35 de ani.

Datele recente ale Oficiului Național de Statistică (ONS) indică un fenomen îngrijorător: tinerii britanici părăsesc Marea Britanie discret, dar în număr mare. Între iunie 2024 și iunie 2025, au emigrat 693.000 de persoane, cel mai ridicat nivel din ultimul secol.

ONS precizează însă că metodologia de estimare a migrației s-a schimbat recent, ceea ce face dificilă compararea directă cu anii anteriori. Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al instituției afirmă că datele nu sunt surprinzătoare, deoarece migrația este dominată, în mod tradițional, de tineri.

Și mulți români care au plecat să muncească în Marea Britanie s-au întors acasă.

„E mult mai sigur în Tokyo”, povestea unui absolvent de Cambridge

Ray Amjad, în vârstă de 25 de ani, din Manchester, a absolvit Universitatea Cambridge și inițial s-a gândit să rămână în Marea Britanie. 

După ce a călătorit în peste 20 de țări și a lucrat de la distanță în domeniul designului web, a realizat că nu se mai vede trăind acasă.

Anul trecut s-a mutat la Tokyo, cu o viză de doi ani destinată absolvenților de top, și speră să obțină rezidența permanentă.

„Din experiența mea, Regatul Unit pierde prea mulți tineri talentați”, spune el.

„Japonia are parte de o afacere bună, într-adevăr – ne mutăm aici, complet formați, iar ei nu au fost nevoiți să ne plătească pentru educație sau asistență medicală în copilărie”.

Ray observă și o schimbare de generație în rândul expaților din Japonia: „Aici, în Tokyo, înainte se mutau oameni mult mai în vârstă ca să muncească, dar asta s-a schimbat recent”.

Siguranța și costurile locuințelor sunt factori decisivi: „Mă simt mult mai în siguranță aici. Pot să mă plimb și să nu-mi fac griji că mi se fură telefonul. Pot să-mi las laptopul într-o cafenea o vreme și tot acolo va fi”.

„Și apartamentul pe care îl închiriez aici ar fi de trei ori mai scump în Londra”.

„Oamenii visează în stil măreț în Dubai”, antreprenoriatul fără impozit pe venit

Isobel Perl, în vârstă de 30 de ani, și-a lansat propriul brand de produse de îngrijire a pielii în casa părinților din Watford. 

După cinci ani de muncă, a decis să se mute la Dubai, unde speră să-și dezvolte afacerea.

„Sora mea s-a mutat în Dubai acum câțiva ani, iar părinții mei au decis să se mute și ei, așa că pur și simplu are sens”, spune ea.

„Soarele tot anul este un motiv important pentru mine. Este un loc scump de trăit, dar nu va trebui să plătesc impozit pe venit”.

Isobel se numără printre primii beneficiari ai uneia dintre cele 10.000 de vize de aur pentru creatori de conținut, care permit rezidența timp de 10 ani.

„Majoritatea oamenilor care se mută în Dubai au ambiții și visuri mari”.

„Este atât de important să fii în preajma acelei energii. Există o comunitate de afaceri înfloritoare și este un loc foarte inspirator”, a mai spus tânăra.

Antreprenoarea intenționează să continue producția în Regatul Unit, dar să conducă afacerea din Dubai. 

Totuși, înainte de plecare, se confruntă cu o problemă majoră: schimbarea numelui brandului din cauza unei dispute privind marca înregistrată.

„A trebuit să reduc prețurile și este o lovitură financiară uriașă”, spune Isobel.

„Chiar am nevoie de un nou început. Intru în noul an cu o energie plină de speranță”, adaugă aceasta.

„Slujba mea într-o corporație mă făcea să mă simt nefericit”

Sol Hyde, în vârstă de 25 de ani, din Colchester, a renunțat la locul de muncă dintr-o corporație în octombrie anul trecut, după ce a realizat că stilul de viață îl afecta profund.

„Mă trezeam în întuneric și frig. Era o existență destul de singuratică pentru că toți prietenii mei munceau din greu”, spune el.

„Nu aveam nicio idee ce să fac, dar știam pur și simplu că trebuie să ies”.

După ce afacerea sa online a început să fie profitabilă, a plecat imediat din Marea Britanie.

„Același lucru este valabil pentru aproape fiecare antreprenor din Marea Britanie pe care îl cunosc”, adaugă el.

Sol și-a petrecut cea mai mare parte a anului lucrând din Bali, iar pe viitor ia în calcul Cape Town, în Africa de Sud.

„Mă trezesc la soare și mă urc pe motocicletă”.

„Întâlnesc alți 30 de tineri care își construiesc afaceri și bem o cafea împreună. Lucrez împreună cu prietenii toată ziua și apoi ieșim seara”, a mai spus Sol.

Cel mai greu a fost să-și lase familia și prietenii în urmă, spune el, însă paradoxal se simte mai apropiat de ei acum.

Critici la adresa culturii și fiscalității din Marea Britanie

Sol este de părere că Regatul Unit suferă de „sindromul macului înalt”: „Succesul este întâmpinat cu critici, răspândirea de zvonuri și ură generală”.

Deși are deja șase angajați și plănuiește să mai angajeze patru, consideră că sistemul fiscal britanic i-ar fi limitat dezvoltarea.

„Aceasta este o soluție pe termen mediu pentru mine. Iubesc Regatul Unit și nu exclud posibilitatea de a mă întoarce când voi fi într-o situație financiară mai bună, dar acum sunt atât de bucuros că am plecat”, adaugă tânărul.

Reacția autorităților britanice

Un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Muncă și Pensii a declarat că guvernul își intensifică eforturile pentru a stimula economia și a crea locuri de muncă bine plătite, menținând impozitul pe profit la 25% și sprijinind startup-urile.

„Fiecare tânăr merită o șansă egală de a reuși și, atunci când i se oferă sprijinul și oportunitățile potrivite, le va valorifica”.

În ciuda acestor promisiuni, tot mai mulți tineri britanici aleg, cel puțin pentru moment, să-și construiască viitorul departe de casă.

De altfel, studenții din Marea Britanie nu mai cred că universitatea este cheia succesului. 

Iar tot mai mulți tineri aleg meserii neobișnuite, îngrijorați că AI le fură locurile de muncă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Plugul Mare de la Valea Călugărească. „Spiritele rele, alungate”, pe DN1B, în Prahova
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
"Ți-ai jignit și tatăl. Ți-e și rușine cu părinții tăi”. Alex Bodi nu doar că a explodat din nou la adresa Ramonei Olaru, dar ce a mai putut face public despre viața ei de la Călărași întrece orice: "Stăteai mai mult prin băi și prin parcări" Continuarea i-a încremenit pe toți
Viva.ro
"Ți-ai jignit și tatăl. Ți-e și rușine cu părinții tăi”. Alex Bodi nu doar că a explodat din nou la adresa Ramonei Olaru, dar ce a mai putut face public despre viața ei de la Călărași întrece orice: "Stăteai mai mult prin băi și prin parcări" Continuarea i-a încremenit pe toți
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul crimei de la Sibiu, unde o fiică și-a ucis mama pentru avere. Ce dezvăluiri a făcut procurorul-șef și ce s-a mai aflat acum despre tânăra de 38 de ani. „...a premeditat fapta o lungă perioadă de timp”. Nici în filme nu vezi așa ceva
Unica.ro
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul crimei de la Sibiu, unde o fiică și-a ucis mama pentru avere. Ce dezvăluiri a făcut procurorul-șef și ce s-a mai aflat acum despre tânăra de 38 de ani. „...a premeditat fapta o lungă perioadă de timp”. Nici în filme nu vezi așa ceva
Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025. Ce le-a mărturisit fanilor: „Show-ul se oprește pentru mine…”
Elle.ro
Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025. Ce le-a mărturisit fanilor: „Show-ul se oprește pentru mine…”
gsp
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
GSP.RO
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
GSP.RO
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
Parteneri
Da, azi e sărbătoare și puțini știu! Multe românce poartă numele acestei sfinte cuvioase! Cui trebuie să-i spui azi ”La mulți ani!”
Libertateapentrufemei.ro
Da, azi e sărbătoare și puțini știu! Multe românce poartă numele acestei sfinte cuvioase! Cui trebuie să-i spui azi ”La mulți ani!”
Răspunsul genial al lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus direct că are buzele și sânii mici! Șah mat!
Avantaje.ro
Răspunsul genial al lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus direct că are buzele și sânii mici! Șah mat!
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”
Tvmania.ro
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”

Alte știri

Regula care schimbă pensiile din 2026: cum va recalcula CNPP vechimea în muncă și cine ar putea avea de câștigat
Știri România 10:13
Regula care schimbă pensiile din 2026: cum va recalcula CNPP vechimea în muncă și cine ar putea avea de câștigat
Plugul Mare de la Valea Călugărească. „Spiritele rele, alungate”, pe DN1B, în Prahova
Știri România 10:01
Plugul Mare de la Valea Călugărească. „Spiritele rele, alungate”, pe DN1B, în Prahova
Parteneri
Furie după ce un alt aeroport important din Europa introduce „regula de 10 minute” și o taxă de 10 euro pentru șoferi. „Este dincolo de ridicol”
Adevarul.ro
Furie după ce un alt aeroport important din Europa introduce „regula de 10 minute” și o taxă de 10 euro pentru șoferi. „Este dincolo de ridicol”
Fotbalistul cuplat de media cu Sydney Sweeney, prima reacție despre presupusa relație. Ce a dezvăluit
Fanatik.ro
Fotbalistul cuplat de media cu Sydney Sweeney, prima reacție despre presupusa relație. Ce a dezvăluit
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Fata cea mică mi-a zis: „Tati, e foarte cool să vină oamenii să facă poze cu tine”
Fata cea mică mi-a zis: „Tati, e foarte cool să vină oamenii să facă poze cu tine”
Parteneri
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, face noi dezvăluiri despre divorț. Care sunt motivele despărțirii: „I-a fost greu să accepte acest lucru...”
Elle.ro
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, face noi dezvăluiri despre divorț. Care sunt motivele despărțirii: „I-a fost greu să accepte acest lucru...”
Wow, ce casă frumoasă au!! Andra și Cătălin Măruță au dat luxul și opulența pe o casă simplă, elegantă, cu piese de mobilier în culori naturale și decorațiuni vesele! Imaginile din interior spun tot! Galerie foto
Unica.ro
Wow, ce casă frumoasă au!! Andra și Cătălin Măruță au dat luxul și opulența pe o casă simplă, elegantă, cu piese de mobilier în culori naturale și decorațiuni vesele! Imaginile din interior spun tot! Galerie foto
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Viva.ro
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o

Monden

Cum vrea Mihai Trăistariu să scape de ratele la bănci în 2026: „2025 a fost un an excepțional, mai bun ca toți anii de la pandemie încoace”
Stiri Mondene 10:20
Cum vrea Mihai Trăistariu să scape de ratele la bănci în 2026: „2025 a fost un an excepțional, mai bun ca toți anii de la pandemie încoace”
Iulia Albu și Mike, surprinși împreună după ce s-au despărțit la începutului anului. Cum au apărut în București
Stiri Mondene 09:40
Iulia Albu și Mike, surprinși împreună după ce s-au despărțit la începutului anului. Cum au apărut în București
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Doi tineri au murit în ultima zi din an în urma unui accident la Găeşti. Aveau doar 18 şi 19 ani
ObservatorNews.ro
Doi tineri au murit în ultima zi din an în urma unui accident la Găeşti. Aveau doar 18 şi 19 ani
”Patru operații pe cerul gurii și o gaură între nas și gură”. Vedeta noastră face declarații cumplite. Care a fost primul simptom al cancerului
Libertateapentrufemei.ro
”Patru operații pe cerul gurii și o gaură între nas și gură”. Vedeta noastră face declarații cumplite. Care a fost primul simptom al cancerului
Parteneri
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
GSP.ro
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
Cristina Laslo, declarațiile finalului de an: „Nicușor Dan! Lumea e razna, m-am panicat” » Despre conflictul cu Pera: „Singurul cuvânt!” + abordează un subiect tabu în România: „Indiferent de care parte, fată sau băiat”
GSP.ro
Cristina Laslo, declarațiile finalului de an: „Nicușor Dan! Lumea e razna, m-am panicat” » Despre conflictul cu Pera: „Singurul cuvânt!” + abordează un subiect tabu în România: „Indiferent de care parte, fată sau băiat”
Parteneri
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Mediafax.ro
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
KanalD.ro
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul

Politic

Irineu Darău o apără pe Adriana Miron, șefa sa de cabinet, condamnată pentru abuz în serviciu și fals intelectual: „A fost reabilitată”
Politică 30 dec.
Irineu Darău o apără pe Adriana Miron, șefa sa de cabinet, condamnată pentru abuz în serviciu și fals intelectual: „A fost reabilitată”
Ciprian Ciucu a scris în CV că a fost lector la Universitatea București, deși este fals. Reacția primarului Capitalei
Politică 30 dec.
Ciprian Ciucu a scris în CV că a fost lector la Universitatea București, deși este fals. Reacția primarului Capitalei
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Marii sportivi care s-au stins din viață în anul 2025. România a rămas fără Emeric Ienei, Mihai Leu sau Flavius Domide
Fanatik.ro
Marii sportivi care s-au stins din viață în anul 2025. România a rămas fără Emeric Ienei, Mihai Leu sau Flavius Domide
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental
Spotmedia.ro
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental