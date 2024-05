Mai multe interceptări ale sistemului de apărare antiaeriană Iron Dome au fost observate deasupra centrului Israelului, în urma atacului lansat din Fâșia Gaza. Rachetele au vizat și orașul Tel Aviv.

An image shows that the Hamas rocket barrage on central Israel was launched from the Rafah area. pic.twitter.com/bxenRi1JJA

Tirul de rachete a fost lansat cel mai probabil din zona Rafah, în sudul enclavei, notează publicațiile citate.

Sirenele care avertizează în privința atacurilor răsună în Herzliya, Kfar Shmaryahu, Ramat Hasharon, Tel Aviv, Petah Tikva și în alte comunități mai mici.

Sirens are sounding in Herzliya, Kfar Shmaryahu, Ramat HaSharon, Tel Aviv, Petah Tikva, and several smaller communities. It is the first attack on the area since December. pic.twitter.com/0oXt643CWc