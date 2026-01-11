TIR încărcat cu gaz inflamabil și exploziv, abandonat în incinta poliției federale din Bruxelles

Un camion încărcat cu protoxid de azot stă abandonat de aproape trei luni de zile chiar în incinta cazărmii Witte de Haelen din Etterbeek, Bruxelles, sediu al poliției federale belgiene, inclusiv al Unităților Speciale.

Semiremorca aparține unui transportator danez de mărfuri paletizate și a fost interceptată pe 18 octombrie 2025. Cu toate acstea, personalul care lucrează în incintă a fost informat despre pericolul extrem al încărcăturii abia pe 23 decembrie 2025, potrivit unei comunicări interne, citate de Sudinfo.

În mesajul intern transmis angajaților se preciza:

„Important! Pericol / Camion. Camionul mare aflat în zona de încărcare/descărcare, chiar în fața blocului B, conține protoxid de azot. Este vorba despre o captură a poliției federale rutiere de gaz ilariant. Este inflamabil și exploziv! Nu fumați în apropierea camionului. Este periculos! Conducerea face demersuri pentru ca acest camion să fie mutat cât mai curând posibil”.

În pofida acestui avertisment, camionul nu a fost mutat nici până în prezent.

Zonă de siguranță instituită doar pe o singură parte a camionului

Între timp, vehiculul prezintă un pneu dezumflat sau chiar perforat, situație care riscă să îngreuneze și mai mult deplasarea sa.

Fotografiile ajunse în posesia redacției Sudinfo arată că perimetrul de securitate este extrem de redus.

Zona de siguranță a fost instituită doar pe o singură parte a camionului, pe partea șoferului, și nu include nici măcar băncile aflate în imediata apropiere, unde se pot așeza până la șase persoane.

6.000 de litri de gaz ilariant

Potrivit informațiilor obținute de jurnaliștii belgieni, semiremorca transporta zece paleți de butelii cu protoxid de azot, cu o greutate de circa 9 tone, echivalentul a aproximativ 6.000 de litri de gaz ilariant.

Contactată de presă, purtătoarea de cuvânt a Parchetului din Bruxelles, Laura Demullier, a declarat:
„Sechestrarea camionului și a conținutului său face parte dintr-o anchetă aflată în faza de instrucție. În interesul anchetei, nu putem oferi mai multe detalii”.

Camionul se deplasa din Louvain către Germania în momentul în care a fost interceptat.

