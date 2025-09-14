Camioane electrice de 40 de tone pe drumurile Europei

Un șofer de camion german arată Europei cum funcționează mobilitatea electrică: camioanele sale de 40 de tone, fără emisii de CO2, ajung până în Spania și Turcia.

Uriașele vehicule roșii se deplasează calm spre stațiile de încărcare de 300 kW, fără zgomotul motoarelor diesel și fără mirosul gazelor de eșapament.

„Fără motorină! Doar electricitate!”, spune antreprenorul Nanno Janssen, supranumit „regele camioanelor electrice” din Germania.

Flota lui Janssen, alimentată cu energie solară și eoliană

Până la sfârșitul anului 2025, Nanno Janssen își propune să convertească două treimi din flota sa la funcționare pe bază de baterii.

În curtea companiei, zece stații de încărcare alimentează simultan până la 20 de camioane electrice.

Stațiile au primit o finanțare de 6,5 milioane de euro din partea guvernului federal german și a Uniunii Europene (programul NextGeneration EU).

În 2023, antreprenorul a instalat și o fermă solară vizavi de hub-ul logistic, iar acum compania folosește atât energie solară, cât și o turbină eoliană proprie pentru a-și încărca flota.

„În copilărie, vedeam mereu turbinele eoliene la ușa mea; am crescut cu ele – așa că m-am gândit să le cumpăr și să le folosesc pentru camioanele mele”, spune Janssen zâmbind.

„Un adevărat salt tehnologic”

La început, mulți au fost sceptici în fața camioanelor electrice. Janssen își amintește:

„Pe atunci, toată lumea susținea că electromobilitatea nu era potrivită din punct de vedere tehnologic pentru transportul rutier de mărfuri.”

Astăzi, camioanele sale ating deja autonomii de peste 500 km, iar din 2026 vor apărea modele de 700 km.

Un teren de testare pentru producătorii de camioane

În parcul auto al companiei Janssen se află modele de la Volvo, Scania, DAF, MAN, Iveco, Mercedes și Daimler Trucks.

„Ofer în mod regulat feedback producătorilor”, spune antreprenorul, explicând că firma sa funcționează ca un laborator de testare reală pentru transportul greu electric.

Infrastructura de încărcare este deja pregătită

Întrebat despre riscul de a rămâne fără energie pe drum, Janssen răspunde ferm:

„Infrastructura de încărcare din Europa este deja foarte bine dezvoltată. Pe autostrăzi găsești stații la fiecare 20 de kilometri.”

Pentru Janssen, decizia de a trece pe electric nu a fost doar ecologică, ci și economică.

„Mobilitatea electrică dă deja roade astăzi! Costurile variabile sunt mai mici. Vehiculele devin din ce în ce mai ieftine. Plătesc taxe de drum reduse sau deloc pe drumurile germane sau europene și nu am interdicție de a conduce noaptea. Am aici electricitate ieftină, care este mai ieftină decât motorina. Și mai mult: Datorită certificatelor de CO2, motorina va deveni mai scumpă în următorii ani. Noi, pe de altă parte, nu avem emisii de CO2. Merită!”.

O afacere de familie din 1896, cu ochii pe viitor

Compania Janssen este una de familie, fondată în 1896, iar astăzi se află la a cincea generație. Trecerea la camioanele electrice a venit din dorința de a asigura viitorul afacerii.

„Ce trebuie să facem astăzi pentru a asigura supraviețuirea companiei noastre?” – aceasta a fost întrebarea pe care Nanno Janssen a discutat-o cu fiul său atunci când a decis tranziția la transportul electric.

În timp ce lobby-ul pentru motoarele diesel încă mai ridică semne de întrebare, în Germania se scrie deja istorie: camioanele electrice de 40 de tone nu mai sunt o promisiune, ci o realitate.

