„Se poate întâmpla atât de repede. De fapt, am vrut doar să merg la studio. În schimb, a trebuit să-mi petrec noaptea pe autostradă pentru că am fost implicată într-un accident grav. Mă bucur nespus că toată lumea a supraviețuit! Am avut eu unul singur tutore puternic, un înger!”, a scris artista și modelul german, pe Instagram.

„Sunt bine, am putut să și ajut persoanele grav rănite la fața locului”, a mai spus Jenice.

Jenice a făcut un apel către cei 160.000 de urmăritori ai săi, după ce poliția a transmis că accidentul s-a produs din cauza unei persoane care a pierdut controlul volanului pe autostrada aglomerată din cauză că se se uita pe telefonul mobil.

„Fără telefoane mobile când sunteți la volan. O secundă de neatenție poate distruge o viață sau mai multe!”, a scrie muziciana, declarată „cea mai frumoasă cântăreață pop din Germania” de portalul Schlagerfieber.

Blonda, cunoscută pentru piesele „Tanz Mit Mir”, „Schieß Ihn Auf Den Mars” sau „Engel Gegen Teufel}, are dimensiuni de vis, 93-62-92.

