Descoperire revoluționară despre extragerea aurului

Potrivit unui articol al publicației sârbe Blic, parte a Ringier Media International, cercetătorii australieni de la Universitatea Flinders au dezvoltat o tehnologie inovatoare pentru extragerea aurului din deșeuri electronice și miniere, fără a utiliza substanțe chimice toxice.

Această metodă promite să fie mai eficientă și mai ecologică decât tehnicile tradiționale care folosesc cianură și mercur.

Cum funcționează noua tehnologie

Procesul se bazează pe utilizarea acidului tricloroizocianuric, o substanță ieftină și ușor accesibilă, folosită în mod obișnuit pentru dezinfectarea apei. Acest acid dizolvă eficient aurul din deșeuri.

Ulterior, aurul este „capturat” cu ajutorul unui polimer special bogat în sulf, dezvoltat de Universitatea Flinders. Acest material are o selectivitate excepțională pentru aur, permițând o extracție precisă și curată.

Avantajele noii metode:

Nu utilizează cianură sau mercur

Extrage eficient aurul

Reduce deșeurile electronice

Promovează economia circulară

Diminuează poluarea și emisiile de gaze cu efect de seră

Potențial economic semnificativ

Conform sursei citate de Blic, o tonă de deșeuri electronice poate conține până la 250 de grame de aur – mai mult decât în multe minereuri. Această tehnologie permite extragerea materialului prețios din astfel de deșeuri, cu un risc minim pentru mediu.

Cercetătorii raportează rezultate impresionante, cu o puritate a materialului obținut de peste 99%, un nivel dificil de atins chiar și prin metode tradiționale.

Impact asupra industriei

Noua tehnologie a atras deja interesul industriilor de reciclare, minerit și tehnologie din întreaga lume. Se așteaptă ca inovațiile să creeze noi locuri de muncă în domenii precum gestionarea deșeurilor tehnologice, industria chimică și dezvoltarea industrială durabilă.

Deși încă în fază de cercetare, invenția prefigurează un viitor în care extracția aurului este mai curată și mai eficientă, aducând beneficii atât economice, cât și ecologice.

O altă inovație în domeniu

În paralel, o echipă de cercetători de la Universitatea Tehnică din Zürich (Elveția) a dezvoltat un proces inovator pentru separarea aurului de 22 de carate din componentele electronice aruncate, contribuind la diversificarea metodelor de recuperare a metalelor prețioase din deșeuri.

Aceste descoperiri marchează o schimbare de paradigmă în industria minieră, oferind soluții în concordanță cu principiile economiei circulare și reducând riscurile pentru mediu și sănătate asociate metodelor tradiționale de extracție a aurului.

