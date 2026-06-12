Sistemul antifurt a neutralizat valoarea banilor

Reprezentanții companiei Euronet, proprietarul bancomatului, au confirmat că acțiunea criminală a fost complet zadarnică. În momentul deflagrației, mecanismele de protecție s-au declanșat instantaneu.

„Se pare că autorii au fugit cu foarte puțină pradă și, chiar dacă au obținut câteva bancnote, acestea sunt complet acoperite cu cerneală neagră. În timpul unei spargeri sau al unei explozii la un bancomat, cerneala este pulverizată automat peste bancnote”, a transmis un angajat al companiei Euronet. „Drept urmare, banii își pierd imediat valoarea, iar autorii pot fi ușor identificați de poliție la o eventuală percheziție. De aceea, atacul nu le-a adus absolut nimic”, a continuat angajatul Euronet.

Două explozii succesive au zguduit cartierul

Deflagrațiile au avut loc joi dimineață și au fost atât de puternice încât au provocat panică generală printre localnici.

Bancomatul era încorporat în vitrina unei brutării din zonă, iar suflul exploziilor a distrus totul în jur. Geamurile brutăriei și cele ale unui salon de coafură aflat în vecinătate au fost pulverizate.

Un vecin care locuiește vizavi de bancomat a povestit că era încă treaz în momentul atacului. Impactul primului suflu de aer l-a trântit pur și simplu pe spate în casă, iar fereastra sa a fost grav avariată.

Când s-a uitat pe geam, acesta i-a văzut pe infractori în timp ce plasau al doilea dispozitiv exploziv.

Alți locatari din clădirile învecinate au simțit cum imobilele se cutremură din temelii. Imediat după a doua bubuitură, martorii au auzit zgomotul unui scuter care demara în trombă, folosit cel mai probabil de autori pentru a fugi de la locul faptei.

Anchetă de amploare

La fața locului au fost mobilizate echipe de poliție și experți în logistică pirotehnică. Cablurile utilizate de infractori pentru detonarea de la distanță au rămas abandonate pe șosea, iar anchetatorii au confirmat că substanța utilizată a fost una „destul de puternică”.

În cursul dimineții de joi, o companie cu blindate de transport de valori a sosit la fața locului pentru a extrage în siguranță restul banilor rămași în aparat. Întreaga podea din jurul bancomatului era inundată de cerneala neagră de securitate.

În timp ce firmele de geamgii locale au lucrat la foc automat pentru a înlocui complet ferestrele distruse ale brutăriei până spre seară, Primăria din Helmond a adoptat o poziție rezervată.

Autoritățile municipale au transmis că este mult prea devreme pentru a decide dacă un alt bancomat va mai fi reinstalat în acea locație și ce măsuri suplimentare de siguranță vor fi impuse, preferând să aștepte concluziile oficiale ale anchetei penale aflate în desfășurare.

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