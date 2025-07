TVA, de la 19 la 21%

Ministerul Finanțelor a publicat, joi, în dezbatere publică, documentul cu măsurile fiscale de austeritate. Proiectul urmeză să fie adoptat de Guvern vineri, urmând ca săptămâna viitoare Executivul să își asume răspunderea în Parlament.

Pachetul fiscal prevede mai multe majorări de taxe și impozite, unele care intră în vigoare de la 1 august, iar altele de la 1 ianuarie 2026.

„Măsurile instituite de prezenta lege au caracter excepțional și urmăresc să asigure Guvernului finanțarea necesară respectării angajamentelor asumate cu încadrarea în ținta de deficit, fiind necesară diminuarea unor cheltuieli de funcționare ale instituțiilor și autorităților publice”, se arată în proiectul de lege al Guvernului.

Cea mai importantă modificare din pachetul fiscal este cea a cotei TVA, care se majorează de la 19% la 21%. De asemenea, crește și cota de TVA pentru alimente și medicamente de la 9% la 11%.

Pensiile peste 3.000 de lei, impozitate cu CASS de 10%

Pensiile peste 3.000 de lei vor fi impozitate cu CASS de 10%. Impozitul pe dividende crește de la 10% la 16%, iar accizele pentru carburanți, alcool și tutun se majorează cu 10%.

De asemenea, veniturile din jocuri de noroc se impozitează prin reținere la sursă. Până la 10.000 de lei inclusiv, cu 10%, peste 10.000-66.750 de lei inclusiv, 1.000 de lei+20% pentru ceea ce depășește suma de 10.000 de lei. Peste suma de 66.750 de lei, se percepe un impozit de 12.350 de lei+40% pentru ceea ce depășește suma de 66.750 de lei.

Impozitul pe dividende

Impozitul pe dividende se stabilește prin aplicarea unei cote de impozit de 16% asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române. Impozitul pe dividende se declară și se plătește la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plătește dividendul.

Crește cota de impozitare pentru bănci

Cota de impozitare pentru bănci va crește de la 2% la 4% aplicată pe cifra de afaceri. Proiectul prevede următorul calendar pentru aplicarea cotelor de impozitare:

2% pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2025

4% pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2025

4% începând cu 1 ianuarie 2026

Proiectul include, de asemenea, reguli pentru calculul impozitului suplimentar începând cu 1 iulie 2025 și pentru recalcularea impozitului pe cifra de afaceri în cazul unor erori contabile.

Scade indemnizația pentru concedii medicale scurte

Indemnizația de concediu medical va fi redusă de la 75% din baza de calcul (veniturile brute la care este calculată contribuția de asigurat), cu o scădere drastică la 55% din baza de calcul pentru cei care beneficiază de concedii medicale scurte, de până la 7 zile.

În cazul concediilor medicale între 8 și 14 zile, indemnizația va fi de 65% din baza de calcul, prevede proiectul.

Pentru concediile medicale de la 15 zile în sus, rămâne o indemnizație de 75% din baza de calcul.

Noile prevederi intră în vigoare de la 1 august 2025, dar nu vor afecta indemnizațiile pentru concedii medicale aflate în derulare. De asemenea, proiectul prevede un cuantum brut lunar al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă pentru bolile cardiovasculare prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul stabilite.

Modificări importante la sănătate

O altă modificare importantă se referă la persoanele exceptate până în prezent de la plata contribuție de 10% pentru sistemul public de sănătate (CASS). Acestea vor fi nevoite să contribuie sau își vor pierde calitatea de asigurat

Astfel, va fi abrogată exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane aflate în întreținerea unei persoane asigurate, respectiv soț/soție/părinți fără venituri proprii, persoane persecutate în periaoda comunistă, beneficiari de indemnizație de șomaj, persoane aflate în concediu creltere copil, persoane cu venitul minim de incluziune, personalul monahal, precum și bolnavi incluși în programele de sănătate, alții decât cei cu afecșiuni oncologice.

Toți cei care își pierd statutul de asigurat prin aceste măsuri vor putea depune declarație și să achite contribuția la sănătate calculată la nivelul a șase salarii minime pe economi, 2.430 de lei, similar cu cei care sunt neasigurați și se asigură opțional.

„Nu trebuie să stăm până în ultimul ceas”

„Suntem în ceasul al 10-lea, al 11-lea şi nu trebuie să stăm până în ultimul ceas, când suntem total cu spatele la zid. Trebuie să le explicăm oamenilor cât de gravă este situaţia”, a spus, miercuri, premierul Ilie Bolojan

„Nu mai putem continua în felul acesta. Dacă nu am face nimic sau am mai lungi foarte mult aceste măsuri, ar fi câteva consecințe, care ar însemna intrarea în incapacitate de plată a statului român […] și deci nu am putea acoperi cheltuielile statului, inclusiv salariile și pensiile”, a adăugat el.

Bolojan a adăugat că, dacă nu se iau acum aceste măsuri, România poate intra într-o recesiune brutală. Noile decizii vizează reducerea cheltuielilor bugetare, în condițiile în care România a avut anul trecut cel mai mare deficit bugetar dintre țările europene, adică 9,3% din PIB.







