Tokyo s-a prăbușit la jumătatea traseului

Christina Bluhme urca împreună cu Tokyo spre vârful Ben Nevis, aflat la 1.345 de metri altitudine, când a observat că labradorul începe să meargă tot mai greu. În doar câteva minute, câinele și-a pierdut echilibrul, nu și-a mai putut folosi picioarele și a început să-și piardă, apoi să-și recapete conștiența. Starea lui s-a agravat atât de repede încât femeia s-a temut că îl va pierde.

„Am crezut cu adevărat că o voi pierde”, a povestit Christina Bluhme, dresoare de câini din Esher, comitatul Surrey.

Tokyo este un câine de lucru, obișnuit cu efortul și aflat într-o formă fizică foarte bună, motiv pentru care prăbușirea bruscă i-a alarmat atât pe proprietară, cât și pe salvatorii montani.

Labradorul de 25 de kilograme a fost coborât pe targă

Realizând că nu are nicio șansă să coboare singură un câine de 25 de kilograme pe traseul abrupt al muntelui, femeia a apelat la echipa Lochaber Mountain Rescue.

„Era imposibil să car singură un labrador de 25 de kilograme pe Ben Nevis”, a spus ea.

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Voluntarii au ajuns rapid la Tokyo, l-au imobilizat pe o targă și l-au transportat pe potecile stâncoase până într-un loc unde putea fi preluat și dus la veterinar. Tokyo a fost transportat apoi la clinica veterinară Crown Vets din Fort William.

Veterinarii cred că a înghițit canabis abandonat pe traseu

Medicii veterinari au ajuns la concluzia că animalul ar fi ingerat canabis lăsat pe munte de o persoană necunoscută. Nu se știe în ce formă se afla substanța și nici ce cantitate a consumat câinele. Nici proprietara și nici salvatorii nu au văzut momentul în care Tokyo ar fi înghițit-o, astfel că diagnosticul se bazează pe simptomele prezentate și pe evaluarea medicilor veterinari.

Potrivit echipei de salvare, labradorul înghițise ceva care l-a făcut să se simtă extrem de rău. Din fericire, după tratamentul primit, Tokyo și-a revenit complet în ziua următoare. Salvatorii le-au mulțumit medicilor veterinari pentru intervenție, iar Christina Bluhme spune că le este profund recunoscătoare tuturor celor care au ajutat-o.

De ce canabisul poate fi mult mai periculos pentru câini

Potrivit informațiilor veterinare citate de The Guardian, câinii au un număr mai mare de receptori canabinoizi decât oamenii, motiv pentru care efectele marijuana pot fi mult mai puternice. Primele simptome apar, de regulă, între 30 și 90 de minute după ingerare și pot include mers nesigur, pierderea echilibrului, imposibilitatea de a sta în picioare, pupile dilatate, privire sticloasă și pierderi involuntare de urină.

În cazurile grave pot apărea tremurături, convulsii, somnolență profundă sau chiar pierderea conștienței. Medicii veterinari recomandă ca orice câine despre care există suspiciunea că a ingerat canabis sau alte substanțe toxice să fie dus imediat la cabinetul veterinar. Proprietarii nu ar trebui să aștepte ca animalul să își revină singur și nici să îi provoace vărsături fără recomandarea unui specialist.

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