„Nu am ce să atac în instanță refuzul lui de a pune la dispoziția prefectului, conform cu obligația legală pe care o are, actele pe care i le solicit pentru a-mi exercita controlul de legalitate. În instanță, în sensul acesta voi fi nevoit să mă adresez, dar nu am cum să o fac luni pentru că nu știu dacă acele PUZ-uri sunt legale, originalul adoptat în ședință trebuia să fie de atunci în arhiva Primăriei Capitalei”, a spus Toni Greblă.

„Există un document, emanat de la arhiva Capitalei, semnat de directorul general al Direcției de arhivare, către un ONG, în care se confirmă că niciodată cele 86 de PUZ-uri zone protejate nu au fost și nu sunt nici acum în arhivă”, a mai declarat prefectul Bucureștiului.

Replica lui Toni Greblă vine după ce Nicușor Dan a anunțat într-o conferință de presă că prefectul „intenţionează ca mâine, 6 februarie, să atace în instanţă reglementarea de urbanism a întregii zone istorice a municipiului Bucureşti”, ceea ce, spune primarul general, înseamnă „liber la blocuri între case în întreaga zonă istorică”.

Timp de „un an sau doi”, cât va ține procesul, Bucureștiul va rămâne fără un regulament pe urbanism, a mai precizat Nicușor Dan.

Recomandări Refugiatele din Timișoara care au reușit să pună pe picioare o școală pentru elevii ucraineni. „Aici am ajuns ca fugari, dar am rămas, că părinții mei au găsit ceva interesant la oraș”

„Dispare regimul de protecţie al zonelor istorice. Adică, de exemplu, investitorul care a construit blocuri în curtea vilei Filipescu din bulevardul Aviatorilor va putea să vină la Primăria municipiului Bucureşti să ceară intrarea în legalitate a acelor blocuri. Sau orice proprietar de clădire din zona istorică va putea să vină la Primăria Capitalei şi să ceară demolarea acelei case, iar dacă primarul refuză, va da în judecată şi va spune că acea casă nu este protejată de nimic”, a explicat Nicușor Dan.

Prefectul Toni Greblă a trimis Primăriei Capitalei o adresă datată 26 ianuarie prin care a solicitat documentele legate de şedinţa Consiliului General din decembrie 2000, în care s-a aprobat PUZ zone construite protejate. Adresa a ajuns la instituția condusă de Nicușor Dan pe 1 februarie. Ulterior, Greblă a transmis că dacă nu va primi documentele până la data de 6 februarie, se va adresa instanței, invocând „suspiciuni în diverse medii”, a mai spus Nicușor Dan.

Din punctul de vedere al primarului general al Capitalei, „nu există niciun temei juridic pentru ca aceste acte să fie atacate”.

