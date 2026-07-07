Recunoscute cu ușurință datorită designului industrial distinct și a logo-ului, aceste device-uri sunt nelipsite de mai peste tot unde sunt persoane care lucrează remote sau nu. Succesul lor nu se bazează doar pe aspectul exterior, ci și pe tehnologia din interior.

După cum subliniază BGR.com, cipurile proprii dezvoltate de Apple au revoluționat piața laptopurilor prin combinarea performanței ridicate cu o autonomie foarte bună a bateriei. Însă, ceea ce face ca MacBook-urile să fie cu adevărat speciale sunt funcțiile mai puțin cunoscute, precum „Sidecar”, „iPhone Mirroring”, „Stage Manager” și altele.

Funcții integrate perfect în ecosistem

Apple investește constant în dezvoltarea unor aplicații exclusive și funcții menite să îmbunătățească experiența utilizatorilor. Una dintre principalele atracții pentru utilizatori este integrarea perfectă între MacBook, iPhone, iPad și Apple Watch. Totul funcționează, pur și simplu.

De exemplu, utilizatorii pot copia o imagine sau un text de pe iPhone și să facă apoi paste direct pe Mac, fără nicio complicație.

Sidecar: transformă iPad-ul tău în al doilea ecran

Apple Sidecar. Foto: Apple

Lansată în 2019 odată cu macOS Catalina, funcția „Sidecar” permite utilizatorilor să utilizeze iPad-ul ca pe un ecran secundar. Acest lucru poate fi extrem de util pentru cei care doresc să își extindă spațiul de lucru digital fără a investi într-un monitor suplimentar.

Funcția este ideală pentru multitasking, lucrul în aplicații precum Adobe Illustrator sau Photoshop și chiar pentru utilizarea Apple Pencil într-un mediu extins.

Pentru a activa Sidecar, ambele device-uri trebuie să fie conectate la același cont Apple, iar Bluetooth, Wi-Fi și Handoff să fie activate. Pe Mac, accesează „System Settings”, secțiunea „Displays”, și selectează iPad-ul din listă.

Alternativ, poți utiliza meniul „Control Center” pentru a activa „Screen Mirroring”. Această funcție este disponibilă pe toate Mac-urile cu macOS Catalina sau o versiune mai recentă, iar iPad-ul trebuie să ruleze cel puțin iPadOS 13.

iPhone Mirroring: control complet al iPhone-ului de pe Mac

Apple iPhone Mirroring. Foto: Apple

Funcția iPhone Mirroring a fost introdusă în 2024, odată cu macOS Sequoia, și a adus o serie de îmbunătățiri semnificative. Aceasta permite utilizatorilor să controleze iPhone-ul direct de pe Mac, inclusiv accesarea aplicațiilor, răspunsul la notificări sau copierea și lipirea fișierelor, fără a atinge fizic telefonul.

Funcția este utilă în special în medii unde utilizarea frecventă a telefonului poate fi incomodă. Pentru a activa iPhone Mirroring, Mac-ul trebuie să ruleze macOS Sequoia sau o versiune ulterioară, iar iPhone-ul trebuie să aibă iOS 18 sau mai recent.

Ambele device-uri trebuie să fie conectate la același cont Apple și să aibă activat Wi-Fi și Bluetooth. Aplicația iPhone Mirroring poate fi accesată din Dock, Launchpad sau Spotlight.

Live Text: copiază textul din imagini și clipuri video

Apple Live Text. Foto: Apple

Funcția „Live Text”, introdusă în 2021 cu macOS Monterey, este una dintre cele mai ingenioase de la Apple. Aceasta permite utilizatorilor să copieze text din imagini sau videoclipuri, fie că este vorba despre o fotografie a unei facturi sau un text afișat într-un clip de pe YouTube.

Live Text este utilă atât pentru jurnaliști (cunosc din propriul caz), cât și pentru utilizatorii obișnuiți care doresc să economisească timp. Pentru a utiliza această funcție, este suficient să plasezi cursorul peste textul recunoscut într-o imagine sau video. Acesta se va transforma într-un instrument de selecție, iar textul poate fi copiat, tradus sau căutat pe internet.

Funcția este disponibilă pe Mac-urile cu macOS Monterey sau versiuni mai noi și necesită un device cu un cip Apple T2 sau Apple Silicon.

Stage Manager: multitasking ușor și organizat

Apple Stage Manager. Foto: Apple

Stage Manager a fost lansat în 2022 cu macOS Ventura pentru a facilita multitasking-ul, mai ales pe ecranele mai mari. Această funcție organizează automat aplicația activă în centrul ecranului, iar celelalte aplicații deschise sunt afișate într-o bară laterală pentru acces rapid.

Este un instrument ideal pentru utilizatorii care jonglează cu mai multe aplicații și doresc un spațiu de lucru mai ordonat. Pentru activare, accesează „Control Center” din bara de meniu și comută pe „Stage Manager”.

De asemenea, funcția poate fi activată din „System Settings” la secțiunea „Desktop & Dock”. Este compatibilă cu toate Mac-urile care rulează macOS Ventura sau versiuni ulterioare, fie că sunt echipate cu cipuri Intel sau Apple Silicon.

Folosește iPhone-ul ca pe o cameră web de înaltă calitate

Apple iPhone Webcam. Foto: Apple

În 2022, odată cu lansarea macOS Ventura, Apple a introdus o funcție care permite utilizarea camerei iPhone-ului ca pe o cameră web pentru Mac. Aceasta este o soluție excelentă pentru utilizatorii Mac-urilor mai vechi, care nu dispun de camere performante.

Funcția aduce calitatea superioară a camerelor iPhone, împreună cu caracteristici precum „Center Stage” și „Portrait Mode”, pe o gamă largă de modele MacBook.

Pentru a utiliza iPhone-ul ca pe o cameră, asigură-te că ambele device-uri sunt conectate la același cont Apple și au activată conexiunea Wi-Fi și Bluetooth. Plasează iPhone-ul pe un suport stabil, cu camera orientată spre utilizator, iar Mac-ul îl va detecta automat ca sursă de intrare video.

Funcția este disponibilă pentru Mac-urile care rulează macOS Ventura sau versiuni mai noi și iPhone-uri cu iOS 16 sau mai recente.

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