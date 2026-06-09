Peugeot 206 CC – aproximativ 1.500-3.000 de euro

Peugeot 206 CC este probabil una dintre cele mai ieftine intrări în lumea cabrio. Pe piața din România, AutoUncle indică prețuri între 900 și 2.900 de euro pentru 206 CC, cu o mediană de aproximativ 1.600 de euro.

Nu este o mașină rapidă și nici nu trebuie tratată ca un obiect de colecție. Este fun pentru că ai plafon retractabil metalic, patru locuri „teoretice” și cost de achiziție foarte mic. Mare atenție la rugină, instalația plafonului și starea generală. La banii ăștia, cumperi starea, nu anul.

Smart Roadster – aproximativ 3.000-6.000 de euro

Smart Roadster este una dintre cele mai ciudate și simpatice mașini de vară. Are motor mic, poziție joasă, greutate redusă și arată ca o jucărie de weekend. În România, AutoUncle listează Smart Roadster între 2.800 și 4.500 de euro, iar pe mobile.de un preț bun este estimat între 4.600 și 9.900 de euro.

Fun fact: nu e rapid, dar se simte special la viteze mici. Exact asta vrei vara, pe drumuri virajate. Minusul mare este cutia robotizată, care poate fi lentă și enervantă dacă te aștepți la comportament sportiv modern.

Mini Cooper / Cooper S – aproximativ 4.000-10.000 de euro

Mini este una dintre cele mai bune mașini fun accesibile dacă nu vrei neapărat cabrio. Este mică, directă, are direcție plăcută și se simte ca un kart comparativ cu multe hatchback-uri normale. În România, AutoUncle arată pentru Mini Cooper prețuri între 1.350 și 21.999 de euro, cu o mediană de 4.500 de euro.

Varianta Cooper simplă este suficientă pentru oraș și drumuri scurte. Cooper S este mult mai fun, dar și mai riscantă la întreținere. Caută istoric clar, motor sănătos și evită exemplarele „tunărite” ieftin.

Mini Cooper S Cabriolet – aproximativ 8.000-15.000 de euro

Dacă vrei Mini, dar și senzație de vară, Cooper S Cabriolet este alegerea mai jucăușă. AutoUncle indică pentru Mini Cooper S Cabriolet prețuri între 4.800 și 21.500 de euro, cu mediană de 8.000 de euro.

Este fun pentru că are plafon textil, motor vioi și dimensiuni perfecte pentru drumuri de coastă, munte sau oraș. Nu este cea mai practică mașină și nu va fi cea mai ieftină la reparații, dar are personalitate cât multe modele moderne nu mai au.

Mazda MX-5 NC – aproximativ 8.000-13.000 de euro

Mazda MX-5 este răspunsul evident, dar pe bună dreptate. Generația NC este una dintre cele mai bune variante sub 15.000 de euro: tracțiune spate, manuală, greutate mică, decapotabilă și mecanică relativ simplă. În România, The Parking listează exemple de MX-5 la 7.999 și 9.100 de euro, iar AutoUncle indică pentru MX-5 o plajă foarte largă, de la 4.999 la peste 40.000 de euro.

Fun fact: nu ai nevoie de mulți cai ca să te distrezi. MX-5 este despre echilibru, poziție joasă și cutie manuală bună. Verifică rugina, diferențialul, acoperișul și istoricul de întreținere.

BMW Z4 E85/E89 – aproximativ 10.000-20.000 de euro

BMW Z4 este varianta mai matură, mai puternică și mai premium pentru cine vrea roadster de vară. AutoUncle indică pentru BMW Z4 în România prețuri între 7.700 și 50.800 de euro, cu mediană de 23.450 de euro, iar pe mobile.de apar exemple de Z4 Roadster de la aproximativ 12.450 de euro.

Este fun pentru că ai poziție joasă, capotă lungă, tracțiune spate și motoare care sună bine, mai ales la versiunile cu 6 cilindri. Nu este la fel de ieftin de ținut ca o MX-5, dar are mai multă prezență și mai multă putere.

Abarth 595 – aproximativ 10.000-18.000 de euro

Abarth 595 este mașina perfectă dacă vrei ceva mic, gălăgios și enervant de simpatic. AutoUncle arată pentru Abarth 595 prețuri între 9.500 și 24.000 de euro, cu mediană de 16.700 de euro.

Nu este cabrio în sensul clasic, deși există versiuni cu plafon textil. Este fun pentru că are dimensiuni mici, evacuare gălăgioasă, reacții rapide și suficientă putere cât să pară mai dramatic decât este. Nu e rafinat, dar fix asta e ideea.

Fiat 124 Spider – aproximativ 16.000-22.000 de euro

Fiat 124 Spider este vărul mai rar al Mazdei MX-5. Folosește aceeași idee de roadster ușor cu tracțiune spate, dar vine cu motor turbo de 1,4 litri și design italian. În România, AutoUncle listează un Fiat 124 Spider la 16.199 de euro, iar pe AutoScout24 apar multe exemplare europene între aproximativ 14.650 și 21.400 de euro.

Este fun pentru că are farmec de roadster clasic, dar un caracter diferit față de MX-5. Motorul turbo îl face mai relaxat în reprize, iar designul îl face să pară mai special decât multe mașini din banii ăștia.

Toyota GT86 – aproximativ 19.000-25.000 de euro

Toyota GT86 este una dintre cele mai bune mașini pentru cine vrea fun adevărat, nu doar plafon deschis. Are tracțiune spate, motor boxer aspirat, cutie manuală și o șasiu făcut să fie jucăuș, nu doar rapid. Pe AutoScout24 apar exemplare la aproximativ 19.900 de euro, iar în România AutoUncle a listat un GT86 manual din 2013 la 20.000 de euro.

Nu este decapotabilă, dar este poate cea mai pură mașină de condus din listă. Fun fact: GT86 a fost gândită să fie controlabilă la viteze normale, nu să impresioneze doar pe autostradă.

Suzuki Swift Hybrid nou – aproximativ 17.000 de euro

Dacă vrei ceva nou, cu garanție, sub 25.000 de euro și totuși simpatic de condus, Suzuki Swift merită menționat. Suzuki România afișează în stoc online Swift Mild Hybrid de la 16.925 de euro.

Nu este sportivă în sens clasic, dar este ușoară, simplă, mică și potrivită pentru drumuri de vară, orașe aglomerate și serpentine. Este genul de mașină care nu pare fun în fișa tehnică, dar poate fi foarte plăcută pentru cine apreciază greutatea mică și costurile mici.

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