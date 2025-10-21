Tânăr ucis de tornadă lângă Paris

Un tânăr de 23 de ani a murit, iar alte nouă persoane au fost rănite, luni seară, după ce o tornadă puternică a măturat departamentul Val-dOise.

🌪️ La tornade qui a touché Ermont dans le Val-d'Oise a fait tomber trois grues qui ont causé de gros dégâts en s'abattant sur des bâtiments. (© Ahmed Saidane) pic.twitter.com/IlolrxeECQ — Météo Express (@MeteoExpress) October 20, 2025

Oraşul Ermont, care se află la 21 de kilometri nord-est de Paris, a fost cel mai afectat de „acest episod de vânt puternic, brusc şi violent, localizat în aproximativ zece comune, care s-a produs la ora (locală) 17:50”, a declarat prefectul Philippe Court.

Înregistrări postate pe rețelele sociale arată trei macarale prăbuşindu-se în câteva secunde, una după alta. O structură a căzut peste o unitate medicală, fără a face victime, iar o alta s-a prăbușit peste o clădire de locuinţe.

🌪️ Images impressionnantes de la tornade qui a frappé Ermont dans le Val-d'Oise ce lundi vers 17h45. Trois grues sont tombées ! (© hakim.9212) pic.twitter.com/7rpZuOpzSv — Météo Express (@MeteoExpress) October 20, 2025

Macarale puse la pământ, acoperișuri smulse, copaci scoși din rădăcini

„Avem o persoană decedată, patru în stare de urgenţă absolută şi cinci în stare de urgenţă relativă”, a anunţat prefectura, menţionând că „au căzut macarale şi au fost smulse acoperişuri”.

🌪️ Images impressionnantes de la tornade du Val-d'Oise, traversant l'A115 entre Franconville et Ermont ce lundi vers 17h45. (© Olivier Arbey) pic.twitter.com/aE7fsEtKo7 — Météo Express (@MeteoExpress) October 20, 2025

„Sunt zece victime, dintre care una decedată, un bărbat de 23 de ani”, a confirmat procurorul din Pontoise, Guirec Le Bras, care s-a deplasat la faţa locului. Persoana decedată era unul dintre angajaţii unei companii private de construcţii, care lucra pe şantier. Bărbatul decedat a fost lovit într-o „zonă a şantierului traversată de minitornadă”.

20/10/2015 - 18h10 : 🌪️TORNADE À ERMONT



Voici les impressionnantes images de la tornades qui a touché Ermont en fin daprès midi. Elle a provoqué dimportants dégâts entre Ermont et Sannois.



Vidéo de Mlb Nini pour @MeteoNordParis pic.twitter.com/4Qd6WXXlmt — Météo Nord Parisien 🌪⚡️🌈☀️ (@MeteoNordParis) October 20, 2025

Pompierii şi forţele de securitate au intervenit, de asemenea, la Eaubonne, Andilly, Montmorency şi Franconville.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a vorbit pe X despre un „episod de tornadă bruscă şi de o intensitate rară”. La faţa locului au fost mobilizaţi rapid zeci de pompieri, 50 de poliţişti şi 20 de angajaţi ai Serviciului de asistenţă medicală de urgenţă (SAMU), precum şi zeci de medici, potrivit prefecturii.

Macaralele sunt proiectate să reziste la rafale de peste 180 km/h

Potrivit canalului francez de știri BFM TV, mai mulți factori meteorologici au favorizat formarea acestui episod de vânturi extrem de violente.

„Această celulă s-a format în vestul țării, dar s-a intensificat la nord de Dreux, în jurul orei 16:30. Ulterior, în timpul deplasării ei deasupra regiunii Yvelines, și-a păstrat activitatea intensă, apoi a ajuns în Val-dOise, unde a dezvoltat o tornadă de intensitate semnificativă”, scrie site-ul specializat keraunos.org.

🌪️ Une tornade a été signalée à Ermont dans le Val-d'Oise ce lundi vers 17h45. Elle a fait des dégâts notables, arrachant plusieurs toitures. (© Florence Krupski) pic.twitter.com/zgw0pfpF8a — Météo Express (@MeteoExpress) October 20, 2025

Imaginile impresionante cu macarale prăbușite în Val-dOise ilustrează violența rafalelor de vânt la trecerea tornadei, în condițiile în care aceste structuri sunt proiectate să reziste la rafale de peste 180 km/h. Ancheta va trebui să stabilească dacă vântul a atins cu adevărat această putere.

Dacă se confirmă, ar fi vorba despre o tornadă de intensitate „considerabilă”, clasificată EF2, un caz rar, întrucât, potrivit Kéraunos, doar 5% dintre tornadele observate în Franța ating un asemenea nivel în fiecare an.

Ce este tornada și cum se formează

O tornadă este un fenomen meteorologic extrem de violent, reprezentând o coloană de aer în rotație rapidă care se află în contact atât cu o furtună puternică (de obicei supercelula), cât și cu solul. Tornadele sunt caracterizate prin vânturi foarte puternice, uneori depășind 480 km/h, și pot cauza pagube majore în zonele pe care le traversează.

Formarea unei tornade implică mai mulți pași și condiții specifice:

În primul rând, este necesar un aer cald și umed în apropierea solului combinat cu aer rece mai sus în atmosferă, creând instabilitate.

Această instabilitate determină aerul cald să se ridice rapid, formând nori de furtună puternici (cumulonimbus).

În timpul acestei dezvoltări se formează o rotație orizontală a aerului cauzată de diferențele de viteză și direcție ale vântului pe diferite altitudini, care, prin curenți verticali ascendenți, se ridică și devine o rotație verticală în centrul furtunii.

Această rotație devine un nor de pâlnie care coboară din baza norului de furtună spre sol.

Când acest nor de pâlnie atinge solul, tornada este complet formată și începe să producă efectele caracteristice: vânturi extrem de puternice, distrugeri și zgomote intense.

Tornadele sunt fenomene imprevizibile și pot apărea rapid. Ele sunt cele mai frecvente în Statele Unite, dar pot apărea în aproape toate continentele, cu excepția Antarcticii.

Meteorologii folosesc radare speciale pentru detectarea tornadelor în fazele incipiente pentru a avertiza populația și a reduce riscurile pentru viață și proprietăți.

