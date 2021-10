Reportaj. Toți oamenii Sfintei Parascheva: „Și vaccinul tot de la Dumnezeu e dat, nu?” vs „Nu ne temem, avem credință”

Prin fața raclei Sfintei Parascheva din Iași trec pelerini din toate colțurile țării. Se opresc, își fac selfie cu baldachinul, își dau măștile jos, jandarmii îi roagă să și le pună înapoi. Îi ascultă cuminți, mai coboară câțiva metri și încearcă iar, negociind cu alt jandarm.

Nu se mai regăsește nici pe departe tensiunea de anul trecut, nici la pelerini, nici la jandarmi. În 2020, oamenii care nu aveau buletin de Iași nu au fost lăsați să se așeze la rând, au protestat în fiecare seară în fața catedralei. Pe 14 octombrie 2020, un grup condus de actuala senatoare Diana Șoșoacă a forțat cordonul de jandarmi și s-a așezat la rând fluturând steaguri cu tricolorul.

Acum, pelerinii care ies din curtea Catedralei Mitropolitane din Iași zâmbesc și fac planuri cu ce să-și umple timpul. De regulă, după mai bine de zece ore de așteptare la rând, nu voiau decât să se întoarcă acasă. Astăzi, unii vor să vadă cum arată și Palatul Culturii.

Maria: „Suntem tinere, nu ne-am vaccinat, am făcut teste”

Maria Ștefan, de 41 de ani, a venit la Iași din Târgoviște, însoțită de o prietenă îmbrăcată în veșminte negre de maică. Sub privirile suspicioase ale acesteia, Maria îmi spune sincer că nu s-a vaccinat și nu prea lasă niciun loc de „încă”. „Suntem tinere, până acum am făcut teste, tampoane, nu ne-am vaccinat. Să vedem. Am purtat mască până mai devreme, înainte când am ieșit de la raclă. Nu, Doamne, cum să ne temem, am venit cu bucurie aici”, spune Maria.

Spre deosebire de majoritatea pelerinilor cu care ne-am întâlnit în această săptămână la Iași, Maria spune că au trecut mulți ani de când n-a mai ajuns „la raclă, la Cuvioasa”. Iar pandemia n-a speriat-o să vină fix acum. „S-a nimerit că am fost în zonă, am avut treabă și am venit și am stat să mă închin”.

În spatele ei, unul dintre jandarmii care se asigură că pelerinii nu zăbovesc după ce trec de raclă ridică din umeri și zâmbetul de sub mască i se întinde până la ochi. A văzut mulți astfel de pelerini, spune el, care vin repede să se închine că au auzit că anul acesta nu se stă deloc la rând.

„Despre ce flux de oameni vorbim acum? Nu vă aduceți aminte acum 2-3 ani eram pe străzi, la stâlpul 70-80, cu zeci de mii de oameni care așteptau. Acum avem oameni care vin pur și simplu, astea sunt vremurile”.

Mariana: „Vaccinul tot de la Dumnezeu e dat, nu?”

Mariana Ghine a venit la racla Sfintei Parascheva din Miroslava, o comună care se transformă, încet-încet, într-o suburbie a municipiului Iași. E însoțită de trei prietene, toate în jur de 50 de ani, și s-au bucurat că au stat în rând doar câteva zeci de minute. Leagănă agale smocurile de busuioc pe care le-au trecut peste moaște, coborând pe dealul Mitropoliei.

„Nu vin de obicei la coadă. Am diabet și mai multe probleme de sănătate și mi-e greu să stau șapte, zece sau chiar 20 de ore, cum am auzit că e în alți ani. Dar acum m-am vaccinat deja cu două doze, trebuie să merg să o fac și pe a treia, o să o fac și pe a patra, de ce nu? Cum să nu mă vaccinez, doar și vaccinul tot de la Dumnezeu e dat, nu?”, crede Mariana.

Mihai: „Nu ne-a fost frică nicio clipă”

În fața raclei s-au închinat, jumătate cu măștile scoase, jumătate cu ele rămase pe gură și nas, un grup de 20 și ceva de persoane care au venit tocmai din Dâmbovița. Cu autocarul, așa cum fac de un deceniu. Mai puțin anul trecut, „când a fost balamucul ăla și nu ne-au lăsat”. Mihai Gabovițan are aproape 60 de ani și este unul dintre cei care și-au păstrat masca și doar a atins fruntea de raclă ca să se închine.

„Nu ne-a fost frică nicio clipă fiindcă venim cu credință. Sunt printre noi și oameni care s-au vaccinat, eu n-am reușit încă, dar o să văd. Anul trecut cu nebunia nu am putut să ajungem, dar am tot venit și o să ne tot întoarcem de acum încolo. Nu ne temem, de ce să o facem?”, spune bărbatul.

Marinela: „Dumneavoastră nu vedeți ce e în spitale?”

Doamna Marinela este din Iași și vine la Sfânta Parascheva de când se știe. A fost adusă prima dată de mama ei, și-a adus copiii și, mai târziu, nepoții. Pentru sănătatea lor, la 70 de ani, s-a rugat și anul acesta, când pericolul pandemiei i se pare mai mare ca niciodată.

Marinela s-a vaccinat chiar luni, 11 octombrie, cu doza a treia de Pfizer și spune că știința și credința n-ar trebui separate de om.

„Da, am venit cu frică anul acesta, chiar dacă a fost bine, lumea a purtat mască. Păi, cum de ce mă tem? Dumneavoastră nu vedeți ce e în spitale? De aceea se și roagă oamenii cred, pentru speranță înainte de orice altceva. Asta ne-a mai rămas. Nu vedeți cum merg lucrurile în țara asta, spuneți-mi mie ce vedeți că merge bine?”, se întreabă doamna Marinela.

Ștefan: „Oamenii caută vrajbă din vaccinare”

Ștefan a venit de la Constanța cu un prieten și copii lor adolescenți, de 16-17 ani. Face același drum de 15 ani, în aceeași formulă. Au niște rude la o oră distanță, în Țibănești, și se mai opresc pe la ei. Cel mai mult își amintește un an în care a stat aproape 28 de ore la rând, dar spune că nu regretă. „Dacă ar fi un pelerinaj pe lună, aș veni de fiecare dată la Iași”, spune bărbatul.

Niciunul dintre ei nu s-a vaccinat și nici nu o va face. Prietenul lui face ochii cât cepele când îi răspund că m-am vaccinat și cu a treia doză, dar Ștefan ridică din umeri.

„Foarte bine, oamenii caută să facă o polemică din asta. Caută vrajbă, dar eu cred că Dumnezeu ne-a lăsat pe fiecare să alegem, să facem ce dorim și ce credem că e mai bine. Nu mă tem, puteam să fi mers și fără mască, și fără nimic. Dar am acolo, undeva, un semn de întrebare, există un dubiu că lucrurile nu sunt tocmai bine”, spune bărbatul trecut de 45 de ani.

Maria: „Pandemia cu ale ei, noi cu noi și ale noastre”

Rândul de pelerini șerpuia, în alți ani, pe străzile înguste care leagă Mitropolia de splaiul râului Bahlui. Anul acesta traseul a fost pregătit și prin oraș, dar în curtea interioară, pe traseul de aproape 1,5 kilometri, încap 3.500 de oameni distanțați unul față de celălalt. Până joi, 14 octombrie, nu au fost niciodată atât de mulți la rând încât să fie nevoie să iasă în stradă.

Maria și Petra mai au în față cam 100 de persoane. Femeile, de aproape 60 de ani, povestesc că au aproape 20 de ani de când vin mereu la Iași, să se închine la moaștele Sfintei Parascheva. Au stat și opt ore la rând să aștepte, iar în unii ani s-au așezat și de două ori la rând. Acum se bucură de soare și de curățenia pe care, spun ele, o găsesc la Iași, dar niciodată în București.

Femeile îmi povestesc, mergând agale în rând, că știința nu se combină cu religia și că nu se tem acum și n-or să se teamă nici anul viitor, când se vor întoarce.

„Sunt în grup organizat, venim cu preotul din parohie – uitați-l acolo în față! Sunt mereu doar zece persoane, nu mai mult, am mers și la Chișinău, și în Ucraina, mereu moldovenii sunt mult mai credincioși și pelerinajele mult mai frumoase. Ce treabă să avem cu pandemia? Pandemia cu ale ei, noi cu noi și ale noastre. Este frumos și avem credință”, spune Maria.

Joi, 14 octombrie, pe pietonalul din centrul orașului are loc slujba de hramul Sfintei Parascheva, un alt eveniment organizat în condiții de pandemie. Dacă în alți ani peste 10.000 de oameni se adunau să asculte slujba și să se roage, acum doar câteva sute de locuri pe scaune vor fi amplasate în fața scenei.

