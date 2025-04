Totul despre Arena Chișinău, unul dintre simbolurile moderne ale capitalei Moldovei. Ce activități poți face în complex

Proiectul a fost inițiat în 2018 pentru a îmbunătăți infrastructura sportivă și culturală a țării, construcția fiind finalizată în 2020 și deschiderea oficială având loc pe 24 decembrie 2022.

Arena include mai multe facilități: Arena Mare (peste 5.000 de locuri), Arena Mică, VIP Lounge, Aqua Centru (cu bazin olimpic, sală fitness și spa), Tennis Club (terenuri și antrenori profesioniști), Amfiteatru și Ice Arena. Este gazda unor competiții sportive internaționale, concerte și evenimente culturale.

Sergiu Stanciu – director la Arena Națională Chișinău

Partenariat public-privat

– Libertatea: Ca om plecat în anii ’90 din Chișinău m-a impresionat noua arenă sportivă a orașului când am văzut-o vara trecută. O mai văzusem de la distanță, dar în interior arată tare bine. Spune-mi, te rog, scurt istoricul ei: când a fost construită și cum?

Sergiu Stanciu: Arena Chișinău este un complex sportiv și de divertisment de top din Republica Moldova, situat în Stăuceni, lângă Chișinău. Proiectul a fost inițiat în 2018, având scopul de a îmbunătăți infrastructura sportivă și de divertisment a țării. Construcția a început în octombrie 2018, fiind coordonată de compania turcă Summa.

Deși lucrările au fost finalizate în 2020, deschiderea oficială a avut loc pe 24 decembrie 2022, cu un concert al trupei Okean Elzy din Ucraina. Arena Chișinău a găzduit o gamă largă de evenimente, de la competiții sportive internaționale până la concerte ale unor trupe și artiști celebri renumiți, de asemenea, pentru spectacole de teatru, lansări de produse și diverse evenimente culturale sau educaționale.

– În acest moment, Chișinău Arena cui i se subordonează, de cine ține?

– Arena Chișinău este o societate comercială cu răspundere limitată, constituită în baza unei hotărâri de guvern și funcționează în parteneriat public-privat. Capitalul social este deținut în totalitate de stat prin Agenția Proprietății Publice (APP). Arena Chișinău este la autofinanțare, dar poate primi si alocări de la bugetul de stat, în baza contractului de parteneriat public-privat. În fond, Arena Chișinău este o companie inclusiv de menire socială, ce are ca scop generarea de profit.

Arena Chișinău

Cum e structurat complexul

– Pare un complex unic în Republica Moldova și e, probabil, cel mai important din regiune. Ce cuprinde întregul complex? Din ce e compus?

– Da, Arena Chișinău este cu adevărat un complex unic în Republica Moldova și unul dintre cele mai importante din regiune, având un rol semnificativ în dezvoltarea infrastructurii sportiv-culturale din țară. Complexul este destinat să găzduiască o varietate de evenimente, de la competiții sportive internaționale la concerte și evenimente culturale. Iată din ce este compus întregul complex:

1. Arena principală (Arena Mare) – Este locul central al complexului și are o capacitate de peste 5.000 de locuri pentru evenimente, în special pentru concerte și competiții sportive. Arena Mare este dotată cu tehnologii moderne și acest lucru permite partenerilor noștri oportunitatea de a organiza orice tip de eveniment (competiții sportive, forumuri, concerte, expoziții, congrese) – indiferent de natura sa, teambuildinguri, workshopuri, prezentări de produse și servicii, petreceri corporative, conferințe etc.

2. Arena Mică. Clădirea este proiectată pentru activități sportive, cum ar fi baschet, volei, handbal, minifotbal, box, etc. Pe de altă parte, ea poate găzdui și alte activități culturale precum concerte, congrese și expoziții. Spațiul și infrastructura sunt organizate într-o manieră flexibilă pentru a permite desfășurarea mai multor tipuri de evenimente.

3. VIP Lounge – Oferă acces exclusiv la o sală elegantă, cu o capacitate de până la 200 de persoane, completată de o terasă de 520 de metri pătrați. Acest spațiu rafinat este ideal pentru organizarea evenimentelor de importanță strategică: traninguri, teambuildinguri, workshopuri, prezentări de produse și servicii etc. oferind un cadru distins și confortabil pentru întâlniri de afaceri, conferințe sau recepții corporative de neuitat.

4. AQUA CENTRU. Este spațiul dedicat sporturilor de apă și relaxării. Aici, vizitatorii noștri se pot bucura de piscine, tobogane, sală de fitness și facilități de wellness. În plus, se oferă o gamă variată de abonamente cu acces deplin, inclusiv opțiuni pentru antrenamente personale, organizarea competițiilor sportive. AQUA CENTRU este divizat în: Bazin Olimpic – singurul bazin olimpic din țară cu o lungime de 50 de metri și adâncime de 2,10 metri, dotat cu 10 culoare pentru antrenamente de performanță. Temperatura apei este de 27 de grade Celsius, oferindu-vă o experiență plăcută și relaxantă; Bazin pentru antrenamente – bazinul pentru antrenarea înotătorilor debutanți și copii, având o lungime de 25 de metri și adâncime de 1,30 metri, dotat cu două culoare, este locul perfect pentru etapa inițială de învățare a înotului. Temperatura apei este de 29 de grade Celsius.

Sala de Fitness Arena – Dotată cu echipamente moderne, precum benzi de alergare, biciclete eliptice, biciclete fitness și steppere, această zonă oferă o experiență plăcută pentru menținerea stării de sănătate și energizare.

Zona de relaxare (Wellness & SPA). Această zonă permite vizitatorilor să se relaxeze în sauna finlandeză și hammam turcesc, completând astfel gama de servicii disponibile.

5. TENNIS CLUB. Este locul unde iubitorii de tenis își pot perfecționa abilitățile. Clubul nostru de tenis dispune de terenuri de calitate, antrenori profesioniști și toate facilitățile necesare pentru a transforma tenisul într-o adevărată pasiune. Unul dintre cele mai mari cluburi de tenis din Moldova, cu o suprafață generoasă de 835 de metri pătrați, complexul oferă 7 terenuri de antrenament, o clădire dedicată tenisului și un teren principal potrivit pentru competiții internaționale. De asemenea, punem la dispoziție și servicii de antrenamente personale, adaptate nevoilor individuale clienților noștri.

Amfiteatrul Arena Chișinău – Cu o capacitate de la 1.000 de locuri și cu o suprafață de 600 mp, Amfiteatru Arena se prezintă drept alegerea ideală pentru organizarea unei varietăți de evenimente deosebite în aer liber. Acesta este echipat pentru a satisface nevoile diversificate ale clienților noștri din mediul de afaceri. Oferind un cadru elegant și funcțional, amfiteatrul este pregătit să găzduiască conferințe, prezentări sau alte evenimente corporative de impact.

6. Și nu în ultimul rând, ICE ARENA, chiar dacă este un gen de activitate sau spațiu amenajat sezonier, clienții noștri se bucură din plin în sezonul rece de un patinoar de tip închis cu o infrastructură modernă și o suprafață de 600 mp de gheață de calitate. Condiții ideale pentru patinaj artistic, hochei sau simple plimbări distractive cu familia sau prietenii. Desigur că este prezentă și zona de food-court, unde poți savura delicii din meniul de iarnă. Instructorii profesioniști sunt mereu alături pentru a oferi o experiență plăcută clienților noștri

Evenimentele anului 2025

– Care este, de fapt, destinația întregului complex? Că nu e doar unul sportiv din ce văd…

– Pe termen lung, obiectivul constă în transformarea Arenei într-un punct de atracție publică la nivel național și internațional, oferind și mai multe oportunități și activități de agrement, divertisment și activități sportive. Arena Chișinău este deschisă pentru parteneriate private atât conexe, cât și pentru investiții în eficiența energetică, având în plan investiții în energie regenerabilă.

– Am fost la un concert și mi s-a părut un loc tare bun pentru asta. În acest moment pare cea mai mare sală pentru astfel de evenimente. Cum stăm cu numărul de locuri și sonorizarea? Partea tehnică?

– Arena Chișinău este o locație excepțională pentru evenimente de mari dimensiuni, cum ar fi concerte, datorită facilităților moderne pe care le oferă. Arena principală a complexului are o capacitate de peste 5.000 de locuri pentru evenimentele de tip concert. Aceasta este, într-adevăr, una dintre cele mai mari locații pentru evenimente de acest tip din Republica Moldova și din regiune.

Dacă e să vorbim despre sonorizare, este unul dintre cele mai importante aspecte pentru evenimentele de amploare, în special pentru concerte. Arena Chișinău este echipată cu un sistem audio de ultimă generație, care asigură o sonorizare excelentă, atât pentru muzică live, cât și pentru evenimente sportive sau teatrale.

Sistemul de sonorizare este proiectat pentru a acoperi întreaga arenă, oferind o claritate perfectă a sunetului chiar și pentru cei aflați la distanță de scenă. Desigur că există echipamente de mixaj și control audio de nivel profesional, ce permit adaptarea sunetului în funcție de specificul fiecărui eveniment.

Arena este echipată cu o infrastructură de ultimă generație, echipament videomonitorizare, sistem de iluminat avansat, echipamente de mixaj și control audio de nivel profesional. De asemenea, Arena este dotată cu sisteme de siguranță moderne și măsuri de prevenire a incendiilor, asigurându-se astfel că publicul are un confort optim și o experiență de neuitat, fără riscuri.

– Din ce înțeleg eu există acest Aqua Centru – e un centru de sport sau unul de întreținere, de odihnă?

– Aqua Centru îmbină atât aspectele de întreținere a sănătății și de relaxare, cât și opțiuni pentru antrenamente fizice, este un complex modern, care include piscine, saună, băi de aburi și diverse servicii de relaxare, dar și spații dedicate activităților fizice, cum ar fi înotul sau aqua fitness. După cum s-a menționat anterior, sunt două bazine ce ne permite să desfășurăm competiții de talie înaltă.

– Ce tipuri de sporturi se practică?

– În general, în cadrul complexului Arena Chișinău, sporturile principale care se practică sunt legate de înot, activitățile acvatice de diverse categorii (polo pe apă, diving, freediving, etc.), antrenamente în sală de forță, taekwondo și, desigur, tenis de câmp. Arena Chișinău este mereu în proces de dezvoltare, respectiv suntem axați pe creșterea numărului de tipuri de sport.

– Am văzut că au loc diverse campionate de sport aici: spune-mi, te rog, care sunt cele mai cunoscute?

– Suntem bucuroși să fim gazda campionatelor de talie națională, cât și internațională, cum ar fi: competiția internațională de tenis feminin Billie Jean King Cup, Futsal U19: Moldova vs Ucraina, Cupa Federației de înot și Masters care au fost organizate de FINA (Fédération Internationale de Natation), competiții International Polo pe Apă, International și European Freediving, Tennis Europe SG Junior Cup International, Campionatul RM Judo 2024, Campionatul RM de Baschet 2024, etc. etc.

– Am pierdut recent un concert pe care voiam să-l văd tare mult. O să vă urmăresc mai atent. În următoare perioadă, ce evenimente putem vedea aici?

– Putem fi urmăriți pe toate platformele online, unde ne străduim să fim cât mai transparenți cu agenda evenimentelor, dar cel mai sigur este site-ul nostru oficial arenachisinau.md, unde sunt menționate toate categoriile de evenimente atât culturale și divertisment, dar și cele sportive și alte platforme de vânzare a biletelor.

Vreau să menționez că în anul 2025 vom găzdui: ATP Challenger Top 50, Tennis Europe Under 12, 14, 16, Campionatul European de Haltere din 2025, Campionatul European Futsal 2025, Campionatul European de Judo 2025, Turneu European de Polo pe apă (8 țări participante) etc.

