În Taiwan, ruperea unui lac-barieră a transformat orașul Guangfu într-un torent de ape noroioase, distrugând poduri și drumuri. Peste jumătate din locuitorii orașului au fost nevoiți să caute adăpost pe terenuri mai înalte. În Filipine, șapte pescari s-au înecat după ce barca lor a fost răsturnată de valuri uriașe, iar alte persoane sunt încă date dispărute.

Super Typhoon Ragasa is expected to make landfall in China after bringing torrential rain and damaging winds to parts of Taiwan and the Philippines.



With evacuations underway, several schools and businesses were closed, and hundreds of flights were canceled in Hong Kong ahead of… pic.twitter.com/B1al5hosGo — AccuWeather (@accuweather) September 24, 2025

Rafalele de vânt, care au depășit la apogeu 240 km/h, au smuls copaci, au avariat clădiri și au provocat haos în transporturi. În Hong Kong, aproape 700 de zboruri au fost anulate, iar cel puțin 80 de oameni au fost răniți.

Super Typhoon Ragasa, the worlds most powerful tropical cyclone this year, lashed Hong Kong with hurricane-force winds and torrential rain today, while heavy downpours in Taiwan resulted in the deaths of 14 people.



A barrier lake in Taiwans eastern Hualien county overflowed… pic.twitter.com/NPYgeVaPDX — Malay Mail (@malaymail) September 24, 2025

Deși taifunul a slăbit în intensitate după aterizarea pe insula Hailing, autoritățile avertizează că urmează ploi torențiale și inundații pe măsură ce sistemul se deplasează spre Vietnam. Ragasa rămâne cel mai puternic taifun din 2025 și un simbol al forței devastatoare a fenomenelor climatice extreme.

Words cant capture the scale of whats unfolding right now in Guangfu Township, Hualien County, Taiwan. 🇹🇼🚨



The Mataian Creek landslide lake has overflowed, destroying the Mataian Bridge and flooding large parts of the area. pic.twitter.com/sCJdDiLxgK — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 23, 2025

Aproape două milioane de oameni au fost evacuați din megapolisurile sudice ale Chinei, pentru că un taifun puternic Ragasa a lovit una dintre cele mai dens populate coaste din lume, după ce a provocat inundații mortale în Taiwan, unde peste 100 de oameni sunt dați dispăruți.

