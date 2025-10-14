Într-un discurs de o oră ținută în Knesset, forul legislativ al Israelului, Donald Trump s-a întors la un moment dat către președintele Isaac Herzog și a pledat pentru grațierea premierului Benjamin Netanyahu, acuzat de fraudă și luare de mită.

„Haideți, dați-i o grațiere”, a spus Trump, zâmbind și arătând spre Netanyahu, pe care l-a numit „unul dintre cei mai mari” lideri de război.

Deputații partidului Likud, al lui Netanyahu, au aplaudat frenetic și au scandat porecla premierului israelian: „Bibi! Bibi!”.

„Trabucuri și șampanie, cui naiba îi pasă de astea? Bine, destulă controversă pentru azi”, a adăugat liderul republican de la Casa Albă.

Aceste declarații au fost contestate de către opozanți, care le-au interpretat ca un demers de implicare a președintelui american în afacerile interne ale țării pentru a-și ajuta aliatul politic.

Nu este pentru prima dată când Trump cere grațierea lui Netanyahu înainte de reluarea procesului pentru luare de mită, fraudă și abuz de încredere, inclusiv primirea de cadouri extravagante, printre care trabucuri și șampanie. Prim-ministrul israelian a fost pus sub acuzare în 2019.

Cazul a fost amânat de nenumărate ori din cauza manevrelor legale ale lui Netanyahu și ale avocaților săi, precum și din cauza preocupărilor legate de securitate și diplomație în timpul războiului din Gaza.

Unii dintre adversarii politici ai lui Netanyahu au susținut public în timpul războiului cu Hamas că liderul israelian a vrut să prelungească conflictul pentru a amâna judecarea sa.

Benjamin Netanyahu insistă că este nevinovat și susține că acuzațiile aduse lui sunt parte dintr-un complot orchestrat de stânga, menit să răstoarne un lider de dreapta ales democratic. Este vorba de același argument pe care Trump l-a invocat în cazul proceselor intentate împotriva sa.

În iunie, Trump a atacat rechizitoriul pe motiv că ar fi o răfuială politică. „O astfel de VÂNĂTOARE DE VRĂJITOARE, pentru un om care a dat atât de mult, este de neconceput pentru mine. El merită mult mai mult decât asta, la fel și Statul Israel. Procesul lui Bibi Netanyahu ar trebui ANULAT, IMEDIAT, sau o grațiere acordată unui Mare Erou”, a scris președintele american pe contul său de Truth Social.

Dar, de data aceasta, președintele american s-a pronunțat pentru grațierea lui Netanyahu chiar de la tribuna Knessetului.

„În niciun caz Bibi nu ar trebui grațiat”, a reacționat fostul prim-ministru israelian Ehud Olmert.

Peste 140 de persoane au depus mărturie împotriva premierului israelian, inclusiv unii dintre cei mai apropiați foști aliați ai lui Netanyahu.

Într-unul dintre cazuri, el și soția sa, Sara, sunt acuzați că au acceptat bunuri de lux în valoare de peste 260.000 de dolari, cum ar fi trabucuri, bijuterii și șampanie, în schimbul unor favoruri politice.

În alte două cazuri, Netanyahu este acuzat că a încercat să negocieze o relatare mai favorabilă despre el din partea a două instituții de presă din Israel.

