Potrivit primelor informații, la fața locului intervin echipaje de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Gorj.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată de amploare izbucnit pe raza comunei Albeni, satul Câmpu Mare. La fața locului intervenim cu cinci autospeciale de lucru cu apă și spumă și mai multe echipaje din cadrul mai multor subunități de intervenție ale ISU Gorj”, au transmis reprezentanții ISU Gorj.

Poliția Rutieră a oprit traficul în ambele sensuri de mers pentru a preveni eventualele accidente rutiere cauzate de lipsa de vizibilitate.

Șoferii aflați în tranzit pe ruta Horezu – Târgu Jiu sunt sfătuiți să rămână opriți în coloană, să păstreze o distanță de siguranță față de celelalte autovehicule și să respecte cu strictețe indicațiile polițiștilor prezenți la fața locului pentru redirecționare.

Intervenția pompierilor este în plină desfășurare, iar autoritățile estimează că traficul va fi reluat în condiții normale imediat ce focarele principale vor fi lichidate, iar nivelul de fum de pe carosabil va scădea suficient pentru a garanta siguranța participanților la trafic.

Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliţiei Române a anunţat într-un comunicat că traficul este oprit complet pe DN 67 din cauza vizibilității reduse. Sunt foarte multe forţe de intervenţie care acţionează pentru a stinge flăcările care mistuie totul în calea lor.

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