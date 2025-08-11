„În zona localității Saligny, județul Constanța, a avut loc un incendiu de vegetație, în urma căruia fumul afectează vizibilitatea pe autostrada A 2 București – Constanța, la kilometrul 169”, a anunțat Centrul Infotrafic.

Conform IPJ Constanța, circulația rutieră pe tronsonul afectat este închisă temporar, începând cu ora 13.15.

„Pentru prevenirea evenimentelor rutiere, circulația rutieră este deviată la kilometrul 192, prin localitatea Medgidia, pe sensul de mers către București”, a mai transmis Centrul Infotrafic.

IPJ Constanța a precizat că oameni ai legii se află la datorie pentru a asigura fluența traficului.

Amintim că un accident s-a petrecut luni, 11 august 2025, pe Autostrada Soarelui, pe sensul spre Constanța. 7 mașini au fost implicate în incidentul rutier. Incidentul s-a petrecut pe A2, la kilometrul 89, în zona localității Vâlcelele, județul Călărași.

