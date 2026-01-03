Cozi și la Ploiești

Peste 30 de poliţişti ai Serviciului Rutier Prahova au fost trimiși în teren încă de la primele ore ale dimineţii, în punctele cheie de pe DN 1 – E60.

Potrivit IPJ Prahova, pe DN 1 – E60, în judeţul Prahova, se înregistrează valori ridicate de trafic, în special pe sensul de deplasare către Braşov, ca urmare a intensificării deplasărilor obișnuite la începutul anului.

Pe tronsonul Centura de Vest a municipiului Ploieşti – sensul giratoriu Strejnicu, traficul se desfăşoară intens pe ambele sensuri de deplasare.

În oraşul Comarnic, valorile de trafic sunt crescute, iar pe sensul către Braşov s-a format o coloana de aproximativ 7 kilometri.

Se circulă bară la bară spre Brașov

În localitatea Sinaia circulaţia se desfăşoară în coloană de aproximativ 4 km, iar în localitatea Buşteni circulaţia se desfăşoară în coloană de aproximativ 3 km, pe sensul de deplasare către Braşov.

Șoferii sunt sfătuiți de polițiști să respecte cu stricteţe semnificaţia indicatoarelor şi semafoarelor, precum şi indicaţiile agenților aflaţi în teren, chiar şi în situaţiile în care acestea diferă temporar de regulile obişnuite de circulaţie.

„Măsurile dispuse de poliţişti au ca unic scop fluidizarea traficului şi prevenirea producerii de evenimente rutiere, iar respectarea lor contribuie în mod direct la siguranţa tuturor participanţilor la trafic”, mai recomandă Poliţia.

Pentru evitarea zonelor aglomerate de pe DN 1, pot fi avute în vedere, în funcţie de destinaţie, rutele alternative DN 1A Ploieşti – Vălenii de Munte – Cheia – Braşov şi DN 72 Ploieşti – Târgovişte, cu continuare spre Braşov pe DN 71 şi DN 73. Pentru traficul local, rutele judeţene adiacente pot contribui la evitarea sectoarelor unde se circulă în coloană.

Viscolul a lăsat fără curent aproape 80.000 de utilizatori

Sâmbătă, la nivel național, peste 220 de localităţi au rămas fără energie electrică din cauza viscolului. Distribuţie Energie Electrică România anunță ca aproape 80.000 de utilizatori nu sunt alimentaţi. Cele mai mari probleme sunt în judeţele Alba, Mureş, Harghita şi Bihor.

Din cauza condiţiilor meteo extreme, 220 de localităţi sunt afectate de pene de curent, după ce 1.212 posturi de transformare si posturi de alimentare au rămas nealimentate cu energie electrică.

Cele mai mari probleme s-au înregistrat în judeţul Alba, unde 42.267 utilizatori din 68 de localităţi nu au curent, după ce s-au produs avarii la 608 posturi de transformare.

În Mureş, 60 de localităţi şi 11.984 de consumatori sunt afectaţi, în Bihor 9 localităţi au rămas fără energie electrică, fiind afectaţi 6.215 utilizatori, iar în Sibiu 5.756 consumatori din 20 de localităţi nu au energie electrică.

Echipele de intervenţie au lucrat toată noaptea pentru remedierea avariilor şi se află în continuare pe teren pentru limitarea efectelor produse de vremea extremă, precizează sursa citată.

